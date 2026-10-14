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Blu Radio  / Tecnología  / Ansiedad por la IA: cuatro de cada diez trabajadores colombianos temen perder su empleo

Ansiedad por la IA: cuatro de cada diez trabajadores colombianos temen perder su empleo

El 42 % de los trabajadores en Colombia considera probable que la inteligencia artificial reemplace su puesto en los próximos cinco años, según Ipsos. La Universidad FUCS advierte que este temor puede afectar la confianza, la toma de decisiones y el desempeño laboral, y explica cuándo es necesario buscar apoyo psicológico.

Cuatro factores que las empresas deben considerar al implementar inteligencia artificial, según JumpCube
Cuatro factores que las empresas deben considerar al implementar inteligencia artificial
Foto: Creada con IA
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

El avance de la inteligencia artificial comienza a generar preocupación entre los trabajadores colombianos, que temen que una tecnología capaz de realizar en segundos tareas que les tomaron años aprender termine reemplazándolos. Según el Monitor de IA 2026 de Ipsos, el 42 % considera probable perder su empleo por esta causa en los próximos cinco años, mientras que el 48 % reconoce sentir mayor nerviosismo frente al uso de estas herramientas en el entorno laboral.

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Esta preocupación está relacionada con la llamada ansiedad algorítmica, una expresión que permite explicar las reacciones emocionales ante el avance de la inteligencia artificial y sus posibles efectos sobre el futuro profesional. Sin embargo, Lina Fernanda Galán Flórez, docente del programa de Psicología de la Universidad FUCS, aclara que no se trata de un diagnóstico clínico. Sentir temor por la estabilidad laboral no significa necesariamente tener un trastorno mental.

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IA y robots en empresas.
Foto: sesst.org.

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Un estudio publicado en febrero de 2026 en la revista científica Frontiers in Psychology, realizado por investigadores de la Universidad de Johannesburgo, en Sudáfrica, analizó 1.454 comentarios de usuarios de Reddit e identificó preocupaciones relacionadas con la pérdida de valor de la experiencia laboral y la incertidumbre sobre el futuro de distintas profesiones.

El impacto de estos temores puede reflejarse en la vida cotidiana. De acuerdo con Galán, una persona puede cumplir con sus responsabilidades y, aun así, sentir que su esfuerzo ha perdido valor. La preocupación constante por ser reemplazada también puede afectar la concentración, el desempeño y la confianza en sus propias capacidades.

Otra señal que conviene observar es la necesidad de consultar permanentemente a la inteligencia artificial antes de tomar una decisión. La docente recomienda revisar si se utiliza como una herramienta de apoyo o si existe la sensación de no poder actuar sin recibir primero una respuesta de la aplicación. No obstante, usarla con frecuencia no significa, por sí solo, que exista dependencia.

IA en empresas.jpg
Inteligencia Artificial en empresas.
Foto: imagen de archivo creada con IA, Blu Radio.

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Entre las recomendaciones está preguntarse si se acude a estas herramientas para obtener información o para buscar aprobación. También se aconseja formular primero una opinión propia y después contrastarla con la respuesta de la inteligencia artificial, como una forma de fortalecer el criterio personal.

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Cuando la preocupación resulta difícil de controlar, altera el sueño o interfiere con las actividades habituales, es conveniente buscar acompañamiento psicológico.

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