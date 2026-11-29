Una imagen captada por la NASA volvió a despertar preguntas sobre las formas que esconde la superficie de Marte. Se trata de una formación geológica que, vista desde el espacio, recuerda una gigantesca huella dactilar, debido a sus líneas curvas y a la disposición de miles de rocas claras que se extienden por varios kilómetros.

El registro fue obtenido en agosto de 2024 por la cámara HiRISE, instalada en el Mars Reconnaissance Orbiter, durante una observación de Daedalia Planum, una meseta ubicada en la región volcánica de Tharsis. La estructura abarca aproximadamente cinco por 15 kilómetros y presenta franjas separadas por distancias de entre cinco y 10 metros.

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Aunque su apariencia llamó la atención por el patrón que forman las rocas, los científicos todavía no tienen una explicación definitiva sobre el proceso que originó esta distribución.

Extraña imagen de Marte NASA

¿Dónde está la formación de Marte que parece una huella dactilar?

La estructura se encuentra en Daedalia Planum, una zona de Marte que presenta una distribución de rocas claras en largas hileras curvas. Las líneas se adaptan a los cráteres y a las irregularidades del terreno, en lugar de seguir un patrón recto o aparecer de manera aleatoria.

El científico planetario Paul Geissler, del Servicio Geológico de Estados Unidos, describió las formaciones como largas filas curvas de rocas cuyo aspecto recuerda las marcas de una huella digital.

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Las imágenes orbitales permiten observar la extensión y organización de estos materiales, pero todavía no se ha enviado un vehículo explorador que analice directamente la composición de las rocas o las características del suelo donde se encuentran.

¿Qué teorías explican las extrañas líneas sobre la superficie marciana?

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Los investigadores manejan principalmente dos hipótesis para explicar cómo se formaron estas estructuras. Una de ellas apunta a los ciclos de congelación y deshielo, un proceso que en la Tierra puede reorganizar los materiales del suelo y producir patrones de piedras, círculos o franjas.

La otra posibilidad está relacionada con la actividad sísmica. Las vibraciones del terreno podrían provocar que las partículas de distintos tamaños se separen y reorganicen, un mecanismo que se relaciona con el llamado efecto de la nuez de Brasil, en el que los fragmentos grandes tienden a desplazarse hacia la superficie cuando una mezcla es sacudida.

Sin embargo, ambas explicaciones tienen interrogantes. La ubicación de la meseta, cerca del ecuador marciano y a unos 5.455 metros de altitud, plantea dudas sobre las condiciones necesarias para que ocurrieran procesos asociados al hielo. La hipótesis sísmica, por su parte, aún debe explicar cómo se formaron líneas curvas de semejante extensión.

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Por ahora, la imagen de HiRISE es una de las pistas para estudiar este fenómeno. Nuevas observaciones podrían ayudar a establecer si las formaciones se originaron por el hielo, movimientos sísmicos u otros procesos geológicos que transformaron la superficie de Marte.