Una alerta sobre la seguridad de los dispositivos móviles encendió las alarmas entre los usuarios de Apple. Pavel Durov, director ejecutivo de Telegram, advirtió que varios iPhone con versiones antiguas del sistema operativo iOS estarían expuestos a ataques informáticos a gran escala, una situación que podría poner en riesgo la información personal almacenada en estos equipos.

La advertencia fue publicada este viernes 28 de noviembre a través de la cuenta de Durov en la red social X. Según explicó el empresario, los ciberdelincuentes podrían aprovechar vulnerabilidades de seguridad presentes en versiones desactualizadas del sistema operativo para comprometer los dispositivos. Uno de los aspectos que más llamó la atención es que, de acuerdo con su declaración, bastaría con ingresar a una página web para que el teléfono pudiera ser vulnerado.

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Ante este panorama, Telegram comenzó a enviar notificaciones directamente a los usuarios que todavía utilizan versiones antiguas de iOS. En los mensajes, la aplicación les advierte que el software de sus dispositivos contiene fallas de seguridad que podrían dejar expuestos tanto sus datos personales como las cuentas vinculadas al celular.

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La compañía también recomienda instalar las actualizaciones disponibles para reducir los riesgos asociados a estas vulnerabilidades. Sin embargo, Durov no entregó detalles sobre la identidad de los responsables de los ataques, las fallas específicas que estarían aprovechando ni la cantidad de teléfonos que podrían haber sido afectados.



¿Qué hay detrás de las vulnerabilidades de los iPhone?

La preocupación por estos ataques está relacionada con las fallas que pueden presentar algunos componentes de iOS utilizados para navegar por internet. Uno de ellos es WebKit, el motor que permite a Safari interpretar y mostrar el contenido de las páginas web.

Cuando un dispositivo no cuenta con los parches de seguridad correspondientes, los atacantes pueden aprovechar errores del sistema para ejecutar acciones maliciosas y, eventualmente, acceder a información almacenada en el teléfono.

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La advertencia también coincide con investigaciones de ciberseguridad que han documentado amenazas contra dispositivos Apple durante 2026. En marzo, el Grupo de Inteligencia de Amenazas de Google (GTIG) reveló la existencia de DarkSword, una cadena de explotación que utilizaba seis vulnerabilidades para comprometer equipos con versiones de iOS entre la 18.4 y la 18.7.

De acuerdo con los investigadores, esta herramienta fue utilizada en campañas dirigidas contra objetivos en Arabia Saudita, Turquía, Malasia y Ucrania. Los programas maliciosos identificados tenían la capacidad de recopilar información de los dispositivos y transmitirla a servidores controlados por los atacantes.

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No obstante, hasta el momento no existe evidencia pública que permita establecer que DarkSword sea la herramienta utilizada en los ataques mencionados por el director de Telegram.

¿Qué deben hacer los usuarios de iPhone para proteger sus datos?

Frente a este tipo de amenazas, Apple recomienda mantener actualizado el sistema operativo de sus dispositivos, pues las nuevas versiones incorporan correcciones para vulnerabilidades de seguridad identificadas.

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Al 28 de noviembre de 2026, entre las versiones más recientes disponibles se encuentran iOS 27.2.1 y iOS 26.7.3 para diferentes modelos de iPhone 11 en adelante, así como iOS 18.7.12 para los iPhone XS, XS Max y XR.

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Para comprobar si un celular tiene actualizaciones pendientes, los usuarios deben seguir estos pasos:



Ingresar a la aplicación Configuración del iPhone. Seleccionar la opción General. Pulsar en Actualización de software. Revisar si existe una nueva versión disponible para el dispositivo. Si aparece una actualización, seguir las instrucciones para descargarla e instalarla.

Además de mantener actualizado el sistema operativo, es recomendable evitar páginas web de procedencia desconocida, no ingresar contraseñas ni datos bancarios en sitios sospechosos y descargar aplicaciones únicamente desde fuentes confiables.

Es importante aclarar que la advertencia de Telegram no significa que todos los usuarios de iPhone estén infectados ni que recibir la notificación sea una confirmación de que el dispositivo fue hackeado. Se trata de una alerta preventiva que busca advertir sobre los riesgos de utilizar sistemas operativos desactualizados y la importancia de instalar los parches de seguridad.