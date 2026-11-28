Uno de los primeros problemas que enfrentan muchos viajeros al aterrizar en otro país es conseguir una conexión a internet. Sin un plan de datos que funcione en el extranjero, puede resultar complicado consultar una dirección, solicitar un transporte o avisar a sus familiares si no hay una red wifi cerca.

Ante esta situación, WhatsApp anunció una nueva función con la que busca facilitar la conectividad durante los viajes internacionales, como alternativa a los servicios de roaming de los operadores de telefonía móvil.

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¿Cómo funcionará la nueva eSIM de WhatsApp?

La aplicación permitirá comprar e instalar una eSIM de datos internacionales sin salir de WhatsApp, evitando que los viajeros tengan que adquirir una tarjeta SIM física al llegar a su destino.

Esta tecnología, también conocida como tarjeta SIM virtual, permite utilizar servicios de telefonía móvil sin necesidad de insertar una tarjeta física en los dispositivos compatibles.



Una de las ventajas de esta herramienta será que los usuarios podrán conservar su número habitual de WhatsApp, así como sus conversaciones y contactos.

Para ofrecer este servicio, la compañía está trabajando con operadores internacionales como Jio, Smart Axiata, Smart Communications y Verizon.

Imagen: WABetaInfo.

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¿Cómo se podrán comprar datos móviles desde WhatsApp?

Según el portal especializado WABetaInfo, la función aparecerá dentro del apartado de configuración de la cuenta. Desde allí, los usuarios podrán seleccionar el país que visitarán, consultar los paquetes disponibles y elegir entre planes con una cantidad determinada de datos o con internet ilimitado durante un periodo específico.

Una vez realizada la compra, la aplicación permitirá instalar la eSIM antes del viaje y activarla al llegar al destino.

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¿Cuándo llegará la eSIM de WhatsApp a Colombia?

La compañía confirmó que la nueva función llegará a países seleccionados próximamente, tanto para Android como para iPhone.

Sin embargo, no se conocen los precios de los planes, los países donde comenzará a funcionar ni una fecha de llegada a Colombia.

Los usuarios interesados deberán contar con un celular con la tecnología eSIM. Cuando la función esté disponible, aparecerá directamente dentro de la aplicación.