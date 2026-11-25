Falta poco para que llegue diciembre y se termine este 2026, pero los fanáticos de la música comienzan a hacer sus propias cuentas de cuál fue el artista qué más escucharon en el año al igual que las canciones que más repitieron, mientras se confirma la llegada del Spotify Wrapped.

Este evento de la plataforma se volvió en un ritual anual de los usuarios en donde conocen todas las estadísticas de su música y siempre llega a finales de años, por eso, muchos empiezan a rumorear cuál sería la fecha de salida de esta actualización.

Spotify // Foto: AFP

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¿Cuándo sale el Spotify Wrapped 2026?

Hasta el momento la plataforma no se ha pronunciado, pero teniendo en cuenta que no salió en la última semana de noviembre, siguiendo la tendencia de los años anteriores, todo apunta a que podría salir en la primera de diciembre y faltarían pocos días para que salga.

Estas son las fechas de los últimos años:



Wrapped 2021: 1 de diciembre.

1 de diciembre. Wrapped 2022 : 30 de noviembre.

: 30 de noviembre. Wrapped 2023: 29 de noviembre.

29 de noviembre. Wrapped 2024: 4 de diciembre.

4 de diciembre. Wrapped 2025: 3 de diciembre.

Spotify se actualiza con su función DJ Foto: AFP

¿Cómo ver el Spotify Wrapped?

Para acceder a su Spotify Wrapped, siga estos sencillos pasos:

