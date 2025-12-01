¿Qué se sabe del Spotify Wrapped 2025? Hablan de supuesta fecha de salida

Llegó diciembre, un mes no solo de celebración navideña, sino de un acontecimiento especial para los amantes de la música: el Spotify Wrapped 2025. El resumen para los melómanos para saber cómo estuvo sus escuchas a lo largo del año, tanto en materia de artistas como de canciones.

Sin embargo, hasta ahora, todo ha sido un misterio en torno a esto y muchas personas se han preguntado en redes sociales cuándo y cómo será esta edición del 2025, además de qué sorpresas podría traer en comparación con otros.



¿Cuándo sale el Spotify Wrapped 2025?

Por ahora, se desconoce por completo cuándo saldrá esta edición, pero, según MusicTrends, medio especializado de música, esto estaría pronto a revelarse, acompañado de un video promocional del logo de Spotify en diferentes formas y colores.

Lo cierto es que, como años anteriores, este podría estar saliendo entre la primera y segunda semana del mes. Sin embargo, desde Spotify han optado por no revelar fecha exacta y sería una sorpresa para todos los seguidores de la plataforma.

Spotify amplia su función de DJ para escuchar música Foto: AFP / ImgFX, referencia

¿Qué es el Wrapped y por qué emociona a todos?

El Spotify Wrapped es una función anual de Spotify que presenta un resumen personalizado de la actividad musical de cada usuario durante el año. Generalmente se publica a finales de noviembre o principios de diciembre y se ha convertido en uno de los momentos más esperados por los oyentes de la plataforma.



Esto muestra:



Las canciones más escuchadas del año.

Sus artistas favoritos y cuántos minutos los escuchó.

Sus géneros predominantes.

El top 5 de álbumes o artistas.

El “minutos escuchados” total en la plataforma.

El artista más escuchado y la posición entre sus oyentes.

La personalidad musical (una categoría que Spotify asigna según tus hábitos de escucha).

En ese orden de ideas, este suele ser un conteo especial para los amantes de la música para hacer un balance en su música.