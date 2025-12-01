En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Aviones A320
Miguel Uribe Londoño
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / ¿Qué se sabe del Spotify Wrapped 2025? Hablan de supuesta fecha de salida

¿Qué se sabe del Spotify Wrapped 2025? Hablan de supuesta fecha de salida

Este es uno de los anuncios más esperados por los amantes de la música cada año y, este 2025, no será la excepción. Pero hasta ahora todo ha sido un secreto, pero ya se conoció la primera información.

Publicidad

Publicidad

Publicidad