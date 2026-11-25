WhatsApp prepara una función que permitirá añadir sonido a los stickers, con clips de audio de hasta diez segundos, para compartir imágenes acompañadas de voces, efectos o fragmentos sonoros dentro de las conversaciones. La herramienta fue detectada en una versión beta de la aplicación para Android y todavía se encuentra en desarrollo.
El portal especializado Android Authority identificó la novedad en la versión 2.26.41.11 de WhatsApp para Android. La función aparecerá en el editor de stickers, donde se incorporaría un ícono con ondas sonoras para agregar una pista al momento de crear una imagen personalizada.
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La herramienta ofrecerá dos posibilidades: grabar un audio directamente desde WhatsApp o seleccionar un archivo almacenado en el teléfono. Si el sonido supera los diez segundos permitidos, el usuario podrá recortarlo para escoger el fragmento que desea incorporar.
Una vez enviado al chat, el sticker tendrá un símbolo de volumen que permitirá identificarlo como una imagen con sonido. La reproducción se activará al tocarlo, mientras que el funcionamiento también tendrá en cuenta el modo silencioso del dispositivo.
¿Cómo funcionarán los stickers con sonido en WhatsApp?
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La herramienta también contempla los stickers animados creados a partir de videos. En estos casos, WhatsApp conservará inicialmente cinco segundos del audio original, aunque el usuario podrá reemplazarlo por una grabación de voz o por otro archivo guardado en su dispositivo.
Esto permitirá combinar una animación con un sonido diferente al de la grabación original. Por ejemplo, un usuario podrá utilizar el movimiento de un video y añadir una frase, una reacción o un audio que no hacía parte del clip inicial.
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Los stickers que lleguen con sonido también tendrán una opción para silenciar su reproducción. Esta configuración podrá mantenerse para los siguientes stickers sonoros que se reciban, de acuerdo con los reportes sobre la función en desarrollo.
¿Qué otros cambios prepara WhatsApp para los stickers?
La aplicación también trabaja en un ajuste para modificar el borde blanco que aparece alrededor de las imágenes recortadas al convertirlas en stickers. La nueva opción permitirá activar o desactivar ese contorno, que actualmente se incorpora de manera predeterminada.
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Además, la plataforma tendría previsto incorporar paquetes oficiales de stickers con sonido en su tienda interna, para que los usuarios puedan descargarlos sin necesidad de crearlos desde sus propias fotografías o videos.
Otro cambio en desarrollo estaría relacionado con la caja de texto de los chats. El campo de escritura pasaría a tener dos filas: una destinada al mensaje y otra para agrupar herramientas como la cámara, los archivos adjuntos y otras funciones que podrían incorporarse posteriormente.
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Aunque algunos usuarios ya han reportado la posibilidad de crear stickers sonoros, la función no está disponible de manera general. Tener WhatsApp actualizado puede ayudar a recibir las novedades, pero su llegada también depende de la habilitación progresiva que realice la compañía.