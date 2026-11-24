Colombia podrá disfrutar este martes, 24 de noviembre, de una Superluna, un fenómeno astronómico que hará que el satélite natural de la Tierra se vea más grande y brillante de lo habitual. Para quienes quieran aprovechar esta noche y capturar imágenes del evento, hay algunas recomendaciones que pueden marcar la diferencia.

Si por alguna razón, usted no puede o se perderá esta Superluna, no se preocupe, esta será la primera de tres superlunas consecutivas que podrán observarse. La siguiente está prevista para el 23 de diciembre, mientras que la tercera y última podrá disfrutarla el 22 de enero, según informó la Nasa.



A qué hora se verá

En nuestro país, una vez se oculte el sol, ya se podrá apreciar este fenómeno que sucede con varios meses de diferencia. Así las cosas, desde las 6:30 de la tarde ya podrá apreciarla; eso sí, siempre y cuando no haya ninguna nube, que el cielo esté despejado.



Qué es la Superluna

Es un fenómeno que ocurre porque la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es completamente circular, sino ligeramente ovalada, por lo que la distancia entre ambos cuerpos cambia durante su recorrido. Cuando la Luna llena coincide con el punto más cercano a nuestro planeta, conocido como perigeo, su apariencia puede ser más grande y luminosa de lo habitual.

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Las mejores fotos

Para que pueda captar este momento con su celular o cámara profesional, hay varios consejos que le pueden ser de utilidad. El primero para fotografiar la Superluna es utilizar un trípode resistente, ya que permite reducir los movimientos de la cámara y conseguir imágenes más nítidas.

También se recomienda activar el temporizador automático para evitar las vibraciones que se producen al presionar el botón del obturador. Si el equipo cuenta con conexión wifi, otra alternativa es controlar el disparo desde el celular.



Tomar fotos a la Luna con el celular. Foto: referencia, Flow

En cuanto a la configuración, aunque se trata de una fotografía nocturna, es importante recordar que la luz lunar es luz solar reflejada. Por eso, se aconseja utilizar el balance de blancos para luz de día, probar con una velocidad de obturación rápida y seleccionar una apertura más pequeña para capturar los detalles de la superficie lunar.

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Si el objetivo es fotografiar la Luna junto con edificios, montañas o paisajes, puede experimentar con diferentes configuraciones y realizar varias pruebas hasta encontrar la foto perfecta, según su criterio.

También es importante tener en cuenta que, aunque a simple vista puede parecer enorme, en las fotografías suele verse mucho más pequeña, por lo que acercar el encuadre tanto (zoom) como lo permita el equipo será fundamental.

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Con una buena ubicación, paciencia y algunos ajustes, puede tomar una fotografía que generará reacciones en diferentes redes sociales.