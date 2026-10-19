PhotoTat: tatuajes que aparecen y desaparecen, la tinta ideal para entrevistas laborales

Una tinta experimental que permite ocultar los tatuajes y hacerlos visibles cuando se exponen a luz ultravioleta podría ofrecer una alternativa para quienes buscan controlar cuándo muestran sus diseños en la piel. Se trata de PhotoTat, una tecnología desarrollada por científicos de la Universidad de Colorado Boulder, en Estados Unidos, que utiliza pigmentos fotocrómicos capaces de cambiar su apariencia en respuesta a la luz.

A diferencia de las tintas conve ncionales, que mantienen sus colores visibles después de ser aplicadas, PhotoTat está diseñada para permanecer prácticamente transparente en condiciones normales y revelar sus tonalidades tras recibir una dosis de radiación ultravioleta. La propuesta podría tener aplicaciones tanto estéticas como médicas, aunque todavía se necesitan estudios adicionales antes de considerar su comercialización.

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Cómo funciona la tinta para tatuajes invisibles

El desarrollo de PhotoTat combina dos componentes principales: materiales fotocrómicos y pequeñas esferas de polimetacrilato de metilo (PMMA), un polímero transparente utilizado en diferentes aplicaciones médicas.



Los materiales fotocrómicos pueden adoptar distintas configuraciones moleculares según la exposición a determinadas fuentes de luz. Estos cambios modifican la manera en que absorben las longitudes de onda y, por tanto, su apariencia. En el caso de PhotoTat, esta propiedad permite que los pigmentos pasen de ser transparentes a mostrar colores definidos.

Los investigadores incorporaron tres tipos de materiales fotocrómicos en las esferas de PMMA para obtener pigmentos magenta, cian y amarillo. La combinación de estos tonos, considerados colores primarios en este sistema, permite producir una variedad más amplia de colores para elaborar diseños.

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Cuando la tinta no está expuesta a radiación ultravioleta, los pigmentos permanecen transparentes. Al recibir esta luz, adquieren color y hacen visible el tatuaje. De esta manera, el diseño puede mantenerse oculto durante periodos normales y revelarse mediante una exposición controlada.

Pruebas iniciales mostraron resultados prometedores

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Los primeros ensayos se realizaron sobre piel artificial. Según los resultados descritos por los investigadores, una dosis baja de luz ultravioleta, comparable a unos 10 segundos de exposición a la luz solar, fue suficiente para activar los tatuajes durante varias horas.

La visibilidad disminuía progresivamente con el tiempo. Sin embargo, los científicos también comprobaron que una fuente de luz LED podía acelerar considerablemente la desaparición del color, lo que permitiría controlar con mayor rapidez cuándo se muestra el diseño.

Después de las pruebas en materiales artificiales, Carson Bruns, uno de los investigadores, decidió experimentar con la tinta en su propio cuerpo en lugar de recurrir a animales de laboratorio. Para ello, aplicó PhotoTat sobre un tatuaje de escamas de pez que ya tenía en una pierna.

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De acuerdo con el estudio, el diseño mantuvo la capacidad de aparecer y desaparecer durante los dos años transcurridos hasta la publicación de los resultados, sin que se reportaran efectos adversos en esa experiencia individual.

Posibles usos médicos y próximos estudios

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Aunque la tecnología podría resultar útil para quienes desean ocultar temporalmente sus tatuajes en determinadas situaciones sociales o laborales, los investigadores también plantean aplicaciones clínicas.

Uno de los ejemplos es el uso de pequeños tatuajes para marcar puntos de referencia en pacientes que reciben radioterapia. Estas señales ayudan al personal médico a orientar los haces de radiación durante el tratamiento, pero pueden permanecer visibles incluso cuando ya no son necesarias para ese procedimiento.

Con una tinta como PhotoTat, las marcas podrían mantenerse ocultas y hacerse visibles cuando el equipo médico las necesite, mediante la exposición a luz ultravioleta.

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No obstante, los resultados obtenidos en una sola persona no permiten establecer conclusiones generales sobre la seguridad de la tinta. Antes de su llegada al mercado, será necesario realizar ensayos con más participantes para evaluar aspectos como su toxicidad, esterilidad, pureza y eficacia en distintas condiciones de uso.

Por ahora, PhotoTat continúa siendo una tecnología experimental que busca ampliar las posibilidades de los tatuajes mediante pigmentos sensibles a la luz.