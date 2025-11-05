Así puede observar la superluna del 5 de noviembre, la más brillante del año

El cielo nocturno ofrecerá uno de los espectáculos más esperados del 2025: la superluna más brillante del año.

Este miércoles 5 de noviembre, el satélite natural de la Tierra se verá un 8 % más grande y un 16 % más luminoso de lo habitual, según explicó David Tovar, profesor de astronomía de la Universidad de La Sabana.

Aunque la Luna siempre mantiene el mismo tamaño, su distancia respecto a la Tierra varía a lo largo del año debido a que su órbita es elíptica. Esto significa que, en determinados puntos, se encuentra más cerca del planeta, fenómeno conocido como perigeo.

Cuando coincide con la fase de Luna llena, ocurre lo que se conoce como superluna, y su apariencia se vuelve más imponente y brillante a simple vista.



Por qué la superluna se ve más grande y luminosa

La diferencia visual responde a un efecto de perspectiva. “Así como una persona parece más alta o más baja dependiendo de la distancia desde la que se le mire, la Luna también puede parecer más grande o pequeña según su cercanía a la Tierra”, explicó el astrónomo.



Superluna del 5 de noviembre. Foto: Unsplash

El brillo, por su parte, depende de la cantidad de luz solar que la superficie lunar refleja hacia la Tierra. Al estar en su punto más próximo, la Luna actúa como un espejo que rebota con mayor intensidad la luz del Sol, lo que genera ese resplandor característico que ilumina el cielo nocturno.



El mejor momento para verla

El punto máximo del fenómeno se producirá durante la noche del 5 de noviembre, cuando el satélite alcance su fase llena en su momento de mayor aproximación a la Tierra.

Sin embargo, las condiciones atmosféricas serán determinantes: si el cielo está nublado, la visibilidad podría reducirse considerablemente.

Para aprovechar al máximo este evento astronómico, los expertos recomiendan seguir algunas recomendaciones básicas.



Consejos para disfrutar la superluna

Evite la contaminación lumínica: elija un lugar alejado de la ciudad o con poca iluminación artificial para apreciar mejor el brillo y el contorno del astro.

elija un lugar alejado de la ciudad o con poca iluminación artificial para apreciar mejor el brillo y el contorno del astro. Utilice binoculares o telescopio: aunque no son indispensables, estos instrumentos permiten observar detalles como cráteres y relieves de la superficie lunar.

aunque no son indispensables, estos instrumentos permiten observar detalles como cráteres y relieves de la superficie lunar. Verifique el clima: si el pronóstico indica nubosidad alta, será más difícil disfrutar del fenómeno, por lo que conviene buscar un punto con cielo despejado.

La superluna de noviembre marcará el cierre del calendario lunar de 2025 con un espectáculo natural que, según los astrónomos, no volverá a repetirse con la misma intensidad en varios años.