Tecnología  / Ciencia  / Así puede observar la superluna del 5 de noviembre, la más brillante del año

Así puede observar la superluna del 5 de noviembre, la más brillante del año

Se trata de un evento único que podrá disfrutar este 5 de noviembre en Colombia. Estas son las recomendaciones.

