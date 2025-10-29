¿Cuándo es la Luna Nueva de noviembre? Recomiendan prender una vela blanca esa noche

La Luna Nueva de noviembre traerá consigo un poderoso mensaje de renovación y transformación. Este fenómeno astronómico, que ocurre cuando la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol, volverá invisible al satélite durante la noche, marcando el inicio de un nuevo ciclo lunar.

Más allá de su aspecto científico, esta fase es reconocida por su profundo simbolismo espiritual: representa los nuevos comienzos, el momento perfecto para sembrar intenciones y dejar atrás lo que ya no aporta.



¿Cuándo será la Luna Nueva de noviembre 2025?

Según el calendario lunar, la próxima Luna Nueva ocurrirá el jueves 20 de noviembre de 2025. Durante esa jornada, la energía de renovación será especialmente intensa, ideal para manifestar deseos, soltar cargas emocionales y comenzar un nuevo ciclo con claridad.

Superluna azul en Suecia este 19 de agosto Foto: AFP

En esta fase, muchos aprovechan para reconectarse con sus propósitos personales y realizar pequeños rituales de agradecimiento o limpieza. Uno de los más conocidos es encender una vela blanca, un gesto simple pero cargado de simbolismo espiritual.



Por qué se recomienda encender una vela blanca en Luna Nueva

El color blanco representa pureza, claridad y protección espiritual. Prender una vela blanca durante la noche de Luna Nueva ayuda a atraer luz, disolver energías negativas y fortalecer la conexión con los propios objetivos.

La llama, según diversas creencias, actúa como un canal que impulsa las intenciones hacia el universo, facilitando la manifestación de los deseos.



Día de las Velitas en Colombia Foto: referencia, Lexica

Además, este ritual puede complementarse con una breve meditación o con la escritura de intenciones en un papel. Algunos optan por quemar ese papel en la llama como símbolo de liberación de lo que ya no desean conservar.



Paso a paso para hacer el ritual de la Luna Nueva con una vela blanca

Realizar este ritual no requiere experiencia previa ni materiales complejos. Lo importante es hacerlo con calma y enfoque:



Prepare el ambiente: abra una ventana o puerta para renovar el aire. Encienda una vela blanca: si lo desea, acompáñela con incienso o música suave. Escriba sus intenciones: anote metas, emociones o proyectos que quiera atraer o transformar. Léalas en voz alta: visualice cómo se cumplen mientras observa la llama. Deje que la vela se consuma: una vez derretida, apáguela con gratitud y despida el ciclo anterior.

La Luna Nueva del 20 de noviembre será, entonces, una oportunidad para reconectarse con uno mismo, hacer balance del año y proyectar lo que se espera para el cierre de 2025.