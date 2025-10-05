Fenómeno que ocurre cada 15 años será visible desde Colombia: anillos de Saturno junto a la Luna

El cielo nocturno ofrecerá este domingo 5 de octubre un espectáculo astronómico poco común que promete deslumbrar a observadores y aficionados.

Los anillos de Saturno se alinearán visualmente con la Luna, creando una de las postales más impresionantes del año.

Este fenómeno ocurre solo una vez cada 14 o 15 años, cuando el plano de los anillos del planeta coincide con la perspectiva de la Tierra, permitiendo apreciar con mayor claridad su estructura brillante y la sombra de su luna más grande, Titán.



¿De qué se trata este fenómeno astronómico?

Durante la mayor parte del tiempo, Saturno mantiene una inclinación respecto a nuestro planeta que impide observar sus anillos en toda su magnitud. Sin embargo, este fin de semana esa inclinación cambiará, dando paso a un evento que combina ciencia, belleza y rareza.

Podrá ver el fenómeno astronómico desde Colombia. Foto: Redes sociales

De acuerdo con la Nasa, este suceso forma parte de un fenómeno conocido como cruce del plano, un ciclo natural en el que la Tierra pasa por el mismo plano de los anillos.



Vistos de perfil, estos dejan de reflejar suficiente luz, lo que los hace casi invisibles por varios meses. No obstante, antes de desaparecer momentáneamente del firmamento, se producirá un breve lapso en el que Saturno y la Luna compartirán el mismo punto visual desde nuestro cielo, ofreciendo una oportunidad única para los observadores.



¿A qué hora puede ver los anillos de Saturno junto a la Luna desde Colombia?

Según la agencia espacial estadounidense, el fenómeno podrá observarse desde Colombia a partir de las 8:00 p.m. del domingo 5 de octubre y se extenderá hasta la medianoche.

Aunque no se requiere telescopio para disfrutar del evento, los expertos recomiendan alejarse de la contaminación lumínica y buscar un horizonte despejado.



Consejos para disfrutar el fenómeno

Escoja un lugar alto o con vista libre al horizonte.

Evite las luces de la ciudad para mejorar la visibilidad.

Use binoculares o telescopios pequeños para apreciar los anillos y Titán con mayor detalle.

En esta misma noche tendrá lugar otro evento: la superluna de octubre, conocida como la Luna de la Cosecha (Harvest Moon), que será la más cercana al equinoccio de otoño en el hemisferio norte. Su brillo y tamaño aumentarán la espectacularidad de la escena, iluminando el cielo con hasta un 30 % más intensidad que una luna llena promedio.

Luna creciente en venus Foto: AFP

Saturno, por su parte, se encuentra en un punto orbital en el que sus anillos se ven más delgados, algo que ha ocurrido progresivamente desde 2017. El planeta, además, cuenta con 274 lunas conocidas, y Titán, la mayor de ellas, es una de las más enigmáticas del sistema solar por su atmósfera densa y sus mares de metano líquido.

Publicidad

Aunque la Luna y Saturno parecerán compartir el mismo espacio en el cielo, en realidad estarán separados por más de 1.283 millones de kilómetros. Aun así, desde la Tierra, la alineación creará la ilusión perfecta de cercanía.

Este fenómeno, que combina rareza, belleza y precisión astronómica, no volverá a repetirse hasta dentro de más de una década, convirtiéndose en una cita imperdible para quienes disfrutan observar los misterios del universo.