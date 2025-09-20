Revelan qué hay en la misteriosa coordenada 0,0 de la Tierra: el lugar donde todo empieza

La Tierra está dividida en una red de líneas imaginarias que permiten ubicar cualquier punto del planeta. Estas referencias, conocidas como latitud y longitud, marcan la distancia hacia el norte, sur, este u oeste y son esenciales para la navegación y la cartografía.

El ecuador representa la latitud 0°, mientras que el meridiano de Greenwich define la longitud 0°. La intersección de ambos puntos señala el origen de todas las coordenadas, un lugar tan exacto como enigmático.

Aunque este punto se conoce en los mapas, muy pocos saben qué existe realmente en el lugar donde se cruzan esas dos líneas.

Nasa descubre que nueva construcción alteraría el eje. Foto: Unsplash

Durante años, la curiosidad por descubrir qué hay en las coordenadas 0° de latitud y 0° de longitud ha alimentado todo tipo de teorías. Sin embargo, la verdad combina ciencia, precisión geográfica y un toque de humor cartográfico.



¿Qué hay en la coordenada 0,0 de la Tierra?

Ese sitio en el planeta corresponde al Golfo de Guinea, en pleno océano Atlántico, a más de 600 kilómetros de las costas de Ghana.



Allí no hay tierra firme, ni una isla paradisíaca, sino un simple objeto flotante: una boya científica que mide las condiciones del mar.

Null Island. Foto: Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos

Este punto es conocido en el mundo de la geografía como Null Island, una “isla” que en realidad no existe, creada como una herramienta de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para detectar errores en las bases de datos de coordenadas.

Cuando una plataforma digital recibe información con datos incompletos o incorrectos, el sistema puede asignar automáticamente las coordenadas 0,0. De esta manera, los registros defectuosos terminan “viajando” a Null Island, facilitando su identificación.

Publicidad

Lo que comenzó como una broma entre cartógrafos se convirtió en un recurso útil para investigadores y desarrolladores de mapas.

En términos físicos, visitar este punto exacto solo es posible en barco, y lo único que encontraría un viajero sería el océano abierto y una boya meteorológica. No obstante, en el mundo digital, Null Island es uno de los lugares más mencionados y reconocidos de los mapas modernos.

Coordenada 0,0 de la Tierra es conocida como Null Island. Foto: WSJ

Así, el cruce de las coordenadas 0,0, lejos de ser una isla perdida o un secreto geográfico, es una muestra de cómo la ciencia y la tecnología pueden convertir un punto vacío en uno de los más famosos del planeta. Una paradoja fascinante: el lugar donde “todo empieza” en los mapas, pero donde, en realidad, no hay nada.