Cada vez son más las plataformas que piden una fotografía de la cédula, el pasaporte o una selfie para verificar la identidad o la edad de sus usuarios. Bancos, aerolíneas, aplicaciones financieras y páginas para realizar trámites son algunos de los servicios que solicitan estos documentos para brindar sus servicios.

Aunque estos procedimientos se han vuelto habituales en internet, es importante tener cuidado con la información que se comparte, pues no siempre está claro cómo la almacenan las empresas ni qué hacen con ella. Una falla de seguridad puede terminar dejando expuestos datos personales que posteriormente podrían ser aprovechados por ciberdelincuentes.

Foto: referencia, Lexica

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¿Qué pueden hacer los delincuentes con una foto de su cédula o pasaporte?

Una fotografía de su documento de identidad contiene información como el nombre completo, número de identificación, fecha de nacimiento y otros datos personales.

En manos equivocadas, esta información se puede utilizar para suplantar la identidad de una persona, elaborar engaños más convincentes o acceder de manera fraudulenta a determinados servicios.



Un ejemplo de esto ocurrió en mayo de 2026, cuando el portal UK Visa Portal, utilizado para gestionar trámites para viajes al Reino Unido, dejó expuestos al menos 100.000 documentos e imágenes, incluidos pasaportes y selfies.

Entre los datos filtrados se encontraban números de pasaporte, nombres completos, fechas de nacimiento e información de contacto. Además, el caso generó preocupación por la exposición de datos biométricos, como los registros faciales, que, a diferencia de una contraseña, están vinculados a características físicas que no pueden modificarse fácilmente.

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¿Cómo proteger sus documentos de identidad al compartirlos en internet?

Antes de subir una fotografía de su cédula o pasaporte, los especialistas recomiendan comprobar si realmente es necesario entregar el documento completo o si existe otra forma de verificar la identidad.

También es importante revisar que se esté utilizando el sitio oficial de la empresa o entidad, verificando cuidadosamente la dirección web para evitar páginas fraudulentas.

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Sobre este riesgo se pronunció ESET, compañía experta en ciberseguridad: "No todos los sitios web que solicitan información de identificación personal tienen buenas intenciones. Algunos están diseñados deliberadamente para parecerse a sitios legítimos y recopilar datos personales y financieros para utilizarlos en fraudes posteriores", afirmó Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Un malware puede robar cookies o tokens de sesión y permitir el acceso a una cuenta sin volver a pasar por la contraseña o el 2FA. Crédito: imagen generada con ChatGPT.

Otra recomendación es evitar enviar fotografías de documentos por correos electrónicos o aplicaciones de mensajería cuando se dispone de un canal oficial y seguro.

Además, la compañía sugiere consultar la política de privacidad de la plataforma, comprobar durante cuánto tiempo conservará los archivos y si compartirá la información con terceros.

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¿Qué hacer si su cédula o pasaporte quedó expuesto en una filtración?

Si recibe una notificación sobre una filtración de datos, lo primero es confirmar qué información fue comprometida y si existen indicios de uso indebido.

En caso de que también se hayan expuesto contraseñas, es recomendable cambiarlas y activar la autenticación en dos pasos. Si los datos bancarios resultaron afectados, deberá comunicarse con la entidad financiera correspondiente.

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También debe revisar si existen movimientos sospechosos en sus cuentas, guardar pruebas del incidente y consultar con la autoridad emisora si corresponde actualizar o reemplazar el documento.

En Colombia, los ciudadanos pueden reclamar inicialmente ante la empresa responsable de sus datos y, si no reciben una respuesta satisfactoria, acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Cuando exista una posible suplantación de identidad, también pueden denunciar los hechos ante la Fiscalía

Aunque compartir documentos puede ser necesario para determinados trámites, verificar quién solicita la información y cómo será almacenada permite reducir el riesgo de que termine en manos equivocadas.