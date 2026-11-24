Utilizar WhatsApp Web en computadores del trabajo, prestados o de uso compartido puede representar un riesgo para la privacidad de los usuarios si las sesiones permanecen abiertas. Una advertencia emitida por autoridades de la India puso sobre la mesa la posibilidad de que terceros aprovechen conexiones autenticadas para acceder a cuentas y consultar información sin autorización.

La alerta fue emitida por la Unidad Nacional de Análisis de Amenazas de Ciberdelincuencia (NCTAU), adscrita al Centro de Coordinación de Ciberdelincuencia de la India (14C), después de que investigadores detectaran actividades sospechosas atribuidas a presuntos agentes de inteligencia con base en Pakistán, quienes habrían ingresado a más de 50 grupos de WhatsApp relacionados con el ámbito de la defensa.

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El informe advierte que una sesión autenticada de WhatsApp Web podría ser utilizada indebidamente en determinadas circunstancias para acceder a la cuenta de otra persona. El riesgo aumenta cuando el usuario inicia sesión desde un computador que no es de uso personal y no verifica que la conexión haya sido cerrada.

Llega actualización a WhatsApp sobre programación de mensajes. Foto: referencia, Flow

¿Qué riesgos tiene dejar abierta una sesión de WhatsApp Web?

Una sesión activa en un computador al que otras personas tienen acceso puede facilitar la consulta de mensajes, contactos y grupos vinculados a la cuenta. Además, quien logre utilizarla podría hacerse pasar por el titular para enviar mensajes, intentar estafas o contactar a otras personas con el propósito de obtener información.

Este tipo de acceso también puede facilitar ataques de phishing, una modalidad en la que los delincuentes engañan a sus víctimas para que entreguen datos personales, credenciales o información financiera.

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Por esa razón, las autoridades recomendaron no utilizar WhatsApp Web en computadores públicos, cibercafés, quioscos, equipos de hoteles o dispositivos prestados. También sugirieron evitar el intercambio de información gubernamental, organizacional, financiera o confidencial a través de esta plataforma desde computadores.

¿Cómo proteger su cuenta de WhatsApp si usa el computador?

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Entre las medidas de seguridad recomendadas está cerrar la sesión después de cada uso y recurrir a la navegación privada o de incógnito cuando sea necesario conectarse desde un equipo que no sea propio.

También se aconseja mantener actualizados el sistema operativo, el navegador y los programas de seguridad, evitar descargas sospechosas, no abrir archivos desconocidos y abstenerse de utilizar software pirateado.

Para comprobar qué computadores están conectados a una cuenta, se debe ingresar a WhatsApp desde el celular y buscar la opción ‘Dispositivos vinculados’.

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En Android, esta función se encuentra en el menú de los tres puntos de la esquina superior derecha. En iPhone, se accede desde el apartado de perfil. Allí aparece la lista de equipos conectados y, si se identifica alguno que ya no se utiliza o que no se reconoce, se puede seleccionarlo y pulsar ‘Cerrar sesión’.

Revisar periódicamente esta lista permite identificar conexiones que ya no deberían tener acceso a la cuenta y desconectarlas.