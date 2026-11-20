El Grand Theft Auto VI (GTA 6) llegó oficialmente a Colombia y miles de personas ya disfrutan de la nueva entrega de este popular título de Rockstar Games, tanto en Play Station como en Xbox que son las plataformas en las cuales se encuentra disponible.

Pero lo que más ha sorprendido a los que han jugado al videojuego son las diversas referencias que tiene a la cultura latina, en especial a la colombiana en donde aparecen no solo cantantes, sino guiños a algunas cosas autenticas de los cafeteros, demostrando que es, tal vez, la entrega con más referencias a los latinos.

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Estas son las referencias a Colombia en el GTA 6



Cantantes: Cocoteo FM y La Ola son las dos emisoras latinas presentes en esta edición en donde aparecen Feid, Karol G y el Joe Arroyo con sus canciones “Chorrito Pa’ Las Animas”, “Makinon” y “La Rebelión”, respectivamente. Además, la colomboamericana Kali Uchis hace parte del álbum oficial del videojuego.

Bandera: recorriendo Vice City se podrán ver diferentes banderas latinas, entre esas aparece la de Colombia en bares, en la playa, lugares de ocio o puntos turísticos de la ciudad, al igual que en algunos parches de carros y tiendas.

Bandera de Colombia en el GTA 6 // Foto: GTA 6

Telenovelas colombianas: la famosa producción ‘Pasión de Gavilanes’, de Caracol Televisión, tiene un guiño y parodia dentro del universo de este videojuego con una novela llamada ‘El destino extiende sus alas’, al igual que la popular Betty también su aparición en un cartel.

Foto: GTA 6

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Palabras colombianas: este juego suele incluir insultos de todo tipo y, en esta edición, si usted se encuentra con un NPC y lo golpea, choca o molesta, podría que alguno le salga colombiano y le tire insultos como “Hiju*”, “Gon*”, entre otros.

¿Cuándo cuesta el GTA 6 en Colombia?

