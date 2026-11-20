Después de más de una década de espera, Grand Theft Auto VI (GTA 6) llegó este 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Sin embargo, la emoción por el lanzamiento también está siendo aprovechada por delincuentes que buscan engañar a quienes intentan conseguir el videojuego a través de internet.

Desde páginas que aparentan ser tiendas oficiales hasta archivos que prometen contenido exclusivo, los jugadores pueden encontrarse con ofertas fraudulentas que resultan difíciles de distinguir de las auténticas. Algunas incluso utilizan imágenes y diseños similares a los de la desarrolladora Rockstar Games para generar confianza.

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Un análisis de ESET, compañía especializada en ciberseguridad, advierte que detrás de estas publicaciones se esconden distintos métodos para obtener dinero, robar información personal o instalar programas maliciosos en sus dispositivos.

GTA 6 // Foto: Rockstar Games

¿Cuáles son las estafas que están aprovechando el lanzamiento de GTA 6?

Una de las principales amenazas son las supuestas versiones gratuitas de GTA 6 que circulan por internet. Ante esto, los investigadores han identificado archivos que se hacen pasar por instaladores del videojuego, pero contienen programas capaces de robar contraseñas, recopilar información o permitir el acceso remoto a un computador.

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También aparecen tiendas fraudulentas que ofrecen el título a precios considerablemente inferiores a los oficiales. Algunas imitan la apariencia de Rockstar y exigen pagos mediante criptomonedas, lo que dificulta recuperar el dinero.

Otra modalidad aprovecha el interés por las numerosas filtraciones que ha sufrido el juego. Precisamente, el 19 de noviembre, el grupo CyberLeek aseguró haber publicado aproximadamente 200 GB de una supuesta versión de GTA 6 para Xbox, aunque los archivos difundidos, por ahora, no permiten ejecutar el juego.

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Aunque la supuesta filtración ha despertado curiosidad entre los aficionados, todavía no se ha comprobado la autenticidad ni la seguridad de esos archivos. Además, anteriormente se identificaron páginas fraudulentas que utilizaban el nombre de CyberLeek para distribuir programas maliciosos

Cyberleek ha filtrado la build de Xbox de GTA 6.



Asegura que la versión completa de Xbox ya está disponible mediante torrent, aunque el ejecutable principal permanece bloqueado tras una cuenta regresiva.



Este último se publicaría anticipadamente si su token de criptomonedas… pic.twitter.com/ZsuiBV8dCf — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) November 19, 2026

Las falsas versiones de GTA 6 para PC también representan un riesgo

Según ESET, el estreno del videojuego ha dado paso a nuevas modalidades de engaño, especialmente entre quienes todavía esperan poder jugarlo en otras plataformas. Ante eso, hay que recordar que actualmente no existe una versión oficial de GTA 6 para PC, por lo que cualquier página que prometa descargarlo para Windows debe generar sospechas.

"Después del lanzamiento, los señuelos probablemente volverán a cambiar y apuntarán a trucos, menús de mods, generadores de monedas del juego y descargas de una supuesta versión para PC", explicó Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

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A estos riesgos se suma la cercanía del Black Friday, que se celebrará el 27 de noviembre, cuando podrían circular descuentos fraudulentos y promociones falsas dirigidas a quienes buscan comprar el videojuego como regalo de Navidad.

¿Cómo evitar estafas al comprar o descargar GTA 6?

Para reducir los riesgos, la empresa especializada recomienda tomar algunas precauciones antes de comprar el videojuego o descargar contenido relacionado con él:



Comprar en tiendas oficiales: utilizar PlayStation Store, Microsoft Store o distribuidores reconocidos, evitando enlaces sospechosos compartidos en redes sociales. Desconfiar de descuentos exagerados: verificar los precios y evitar ofertas que presionen para pagar inmediatamente. Investigar las páginas desconocidas: revisar la información del vendedor, los datos de contacto y las políticas de devolución. Tener cuidado con los métodos de pago: desconfiar de tiendas que únicamente acepten criptomonedas o tarjetas de regalo. Comprobar las versiones disponibles: desconfiar de supuestas descargas oficiales de GTA 6 para PC o celulares. Mantener los dispositivos protegidos: actualizar el sistema operativo y utilizar herramientas de seguridad que permitan detectar archivos peligrosos. Actuar rápidamente ante una posible estafa: si descargó un archivo sospechoso, debe analizar el dispositivo, cambiar las contraseñas desde un equipo seguro y cerrar las sesiones abiertas. Si compartió información bancaria, contactar a su entidad financiera.



Con el videojuego ya disponible, las estafas tratarán de aprovechar el interés por nuevos contenidos, modificaciones y promociones especiales. Por eso, verificar la procedencia de cada descarga y oferta continúa siendo una de las principales medidas para evitar problemas.