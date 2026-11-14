Cuidado al comprar GTA VI: alertan por posible falla en las cajas del juego

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI está cada vez más cerca. A pocos días de su estreno, las primeras copias reservadas ya están llegando a los compradores y quienes adquirieron el videojuego pueden comenzar a descargarlo anticipadamente.

Sin embargo, las primeras cajas del esperado videojuego ya están generando polémica, pues usuarios de redes sociales compartieron imágenes que muestran cómo, supuestamente, sería posible descubrir el código de descarga del título sin necesidad de abrir su empaque original.

Publicidad

El antecedente es una decisión que Rockstar Games tomó al iniciar las reservas del videojuego. A diferencia de otros lanzamientos, la versión física del juego no incluye un disco, pues su caja contiene un código que permite descargarlo directamente en PlayStation 5 o Xbox Series X|S.

El pasado viernes 13 de noviembre, en comunidades como Reddit y ResetEra, varios usuarios advirtieron sobre una posible vulnerabilidad en el diseño del empaque.



¿Cómo podrían ver el código de GTA 6 sin abrir la caja?

La controversia comenzó cuando algunos compradores compartieron fotografías en las que aparentemente se distinguen los caracteres del código de descarga al iluminar el estuche con una linterna potente.

Según los reportes, Rockstar imprimió el código directamente en la parte interior de la carátula trasera, en lugar de incluirlo en una tarjeta independiente con una cubierta que deba rasparse para revelar la combinación.

Publicidad

El supuesto problema ha llamado especialmente la atención porque las cajas físicas de GTA 6 comenzaron a distribuirse el 12 de noviembre, una semana antes de su lanzamiento oficial el jueves 19, aunque su contenido permanecerá bloqueado hasta la fecha de estreno.

Fans have discovered the entire GTA 6 redeem code on the physical copy can be seen without opening the box by shining a powerful flashlight through the side at an angle. pic.twitter.com/YtN5QhC81R — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) November 13, 2026

¿Todas las cajas físicas de GTA 6 tienen este problema?

Un periodista del medio especializado GamesRadar intentó comprobar el supuesto fallo utilizando una copia estadounidense de PlayStation 5 y no consiguió leer el código desde el exterior. Posteriormente, otra compañera del mismo medio realizó una segunda prueba con una edición del Reino Unido y obtuvo el mismo resultado. Ambos se encontraron con un patrón de seguridad detrás del código que impedía distinguir sus caracteres, incluso al iluminar la caja.

Publicidad

Sin embargo, el medio encontró que ciertas ediciones europeas, identificadas con la clasificación PEGI, presentan una franja oscura sin ese patrón, las cuales serían las copias más vulnerables.

Nueva captura de pantalla de GTA 6. Foto: Rockstar Games.

¿Qué pasa si compra una copia física de GTA 6 y el código ya fue utilizado?

El problema, y la preocupación de muchos usuarios por este caso, se fundamenta en el funcionamiento de las licencias digitales. Cada código permite asociar una copia del videojuego a una cuenta, por lo que, si ya fue utilizado, otro comprador no podría activarlo.

En caso de recibir una caja sellada cuyo código haya sido usado, lo recomendable es conservar la factura, el empaque y contactar al establecimiento donde se realizó la compra, además del soporte oficial de la plataforma correspondiente.

Publicidad

Por ahora, Rockstar Games no se ha pronunciado sobre las fotografías que circulan en redes sociales ni ha confirmado que existan problemas de fabricación que afecten a los códigos.

Mientras tanto, el debate sobre los juegos digitales continúa creciendo entre los aficionados, especialmente porque muchos esperaban recibir un disco tradicional después de más de una década de espera por una nueva entrega de la saga que debutará el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.