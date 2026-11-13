“Hay que tener un plan A y un plan B”: experta analiza la caída global de Microsoft

La caída mundial de Microsoft 365, que desde este jueves afectó servicios como Outlook, Teams y Copilot, dejó a empresas y entidades públicas con dificultades para acceder a correos, reuniones y otras herramientas de trabajo. Aunque la compañía fundada por Bill Gates avanza en la recuperación de sus plataformas, muchos se preguntan por la dependencia de servicios tecnológicos concentrados en pocas compañías.

En entrevista con Mañanas Blu, Paloma Baytelman, especialista en gobernanza de inteligencia artificial, tecnología y sociedad, analizó el alcance de la falla y las vulnerabilidades que deja en evidencia la dependencia de servicios tecnológicos concentrados en pocas compañías.

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¿Por qué se cayeron los servicios de Microsoft?

De acuerdo con la explicación preliminar que dio la empresa con sede en Redmond, la interrupción se debería una falla técnica de infraestructura, en la que algunos servidores habrían dejado de funcionar y sobrecargado otros sistemas.

La especialista señaló que, hasta ahora, no existen antecedentes que permitan afirmar que se trató de un ciberataque. Además, frente al alcance que tuvo la interrupción, consideró necesario que empresas e instituciones estén mejor preparadas para responder cuando una plataforma de este tamaño deja de funcionar.



“Eso demuestra la necesidad de tener un plan A y un plan B, tener unos mejores planes de continuidad operacional y mayor resiliencia digital”, afirmó.

Microsoft Foto: AFP

¿Qué pasa cuando una empresa depende de un solo proveedor?

Para la especialista, la interrupción puso en duda la capacidad de empresas y entidades públicas para continuar funcionando cuando falla una plataforma de la que dependen para correos, documentos, almacenamiento o reuniones virtuales.

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“Cuando una empresa depende de alguien como Microsoft para sus correos, documentos, reuniones y almacenamiento, cambiarse puede ser muy difícil. Por eso, sobre todo cuando hablamos de instituciones públicas en América Latina, necesitamos encontrar la forma de tener contratos públicos que garanticen interoperabilidad”, explicó.

La experta sostuvo que esa interoperabilidad de la que habla permitiría trasladar información hacia otras alternativas tecnológicas en momentos de contingencia y reducir las barreras que hoy enfrentan las organizaciones cuando necesitan cambiar de proveedor.

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¿Los datos de los usuarios estuvieron en riesgo?

Otra de las dudas que más preocupa a los usuarios tras la falla es la seguridad de la información almacenada en los servicios afectados. Ante esto, Baytelman consideró que todavía es temprano para determinar si hubo algún riesgo para los datos y señaló que Microsoft deberá entregar mayores detalles a medida que avance la investigación.

“¿Podría haber algún margen para pensar que algunos de sus datos podrían haber estado expuestos? La empresa aún dice que no, pero tenemos que ver cómo el tema evoluciona dentro del día y en los próximos días”, afirmó.

Por ahora, Microsoft sostiene que se trató de una falla técnica y no de un hackeo, mientras continúa el restablecimiento progresivo de sus servicios en distintas regiones del mundo.

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Escuche la entrevista completa aquí: