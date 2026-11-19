Movistar, cuya operación ahora hace parte de Tigo, fue reconocida como el operador con la red fija más rápida de Colombia, de acuerdo con los resultados de los Ookla Speedtest Awards 2026, correspondientes al primer y segundo trimestre del año.

El estudio destacó el rendimiento de su conexión, que obtuvo un puntaje de 74,29 en el indicador Speed Score, superando a otros proveedores del mercado nacional.

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Según el informe de Ookla, compañía responsable de la plataforma Speedtest, el reconocimiento se basa en una medición que combina las velocidades de descarga y subida con indicadores de latencia. Estos factores permiten evaluar tanto la capacidad de transmisión de datos como la capacidad de respuesta de una red y establecer una visión general de su desempeño.



Los otros operadores

En cuanto a las velocidades medianas, Movistar (ahora Tigo) registró 327,71 megabits por segundo (Mbps) de descarga y 298,27 Mbps de subida. Estas cifras la ubicaron por encima de ETB, que alcanzó 243,78 Mbps de descarga y 224,50 Mbps de subida; Claro, con 227,98 Mbps y 55,05 Mbps, respectivamente, y Tigo, con 160,51 Mbps de descarga y 33,20 Mbps de subida.

El análisis también incluyó los resultados de latencia y otros indicadores de rendimiento. En la latencia de descarga bajo carga, Movistar obtuvo una mediana de 51,80 milisegundos, mientras que ETB registró 37,08; Claro, 79,02, y Tigo, 82,92 milisegundos. Para elaborar el reconocimiento, Ookla utilizó información de 2.350.364 muestras y un total de 22.238.394 pruebas realizadas durante el periodo evaluado.



La metodología del estudio contempla diferentes percentiles de velocidad de descarga y subida, además de la latencia bajo carga. El Speed Score asigna un peso del 70 % a la velocidad de descarga, un 20 % a la velocidad de subida y un 10 % a la latencia. De esta manera, el reconocimiento de 2026 posicionó a Movistar (ahora Tigo) en el primer lugar de la categoría de red fija más rápida de Colombia.