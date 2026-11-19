En un momento en que la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa experimental para convertirse en el eje operativo de las empresas, el sector de tercerización de procesos de negocio (BPO) atraviesa una transformación profunda. En una reciente entrevista en el programa Blu 4.0, Ángela Rodríguez, country manager de Intelcia Colombia, analizó cómo esta tecnología está redefiniendo la atención al cliente para responder a consumidores cada vez más informados y exigentes.

Según explicó la directiva durante su intervención en Blu 4.0, los usuarios actuales esperan soluciones inmediatas, exactas y sin tener que saltar de un canal a otro. Para lograrlo, la compañía ha integrado modelos conversacionales y agentes virtuales dentro de su operación diaria, logrando automatizar el 18 % de las tareas repetitivas, reducir un 11 % los costos operacionales y disminuir los errores de respuesta en un 85 %.

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Sin embargo, el avance tecnológico no significa el fin del factor humano. En una industria que genera cerca de 780.000 empleos y aporta el 3 % del PIB en Colombia, el verdadero cambio radica en la evolución del talento hacia modelos híbridos.

"No es reemplazarlo, es realmente poder incorporarlo dentro de lo que ahorita estamos haciendo y dentro del ADN de lo que hacemos", afirmó Rodríguez al referirse al desarrollo de sus equipos, que hoy registran un 60 % de adopción de IA con la meta de alcanzar el 100 % en 2030.



Esta sinergia responde directamente a las preferencias del mercado: investigaciones citadas en la conversación indican que el 87 % de los clientes aún considera esencial contactar a una persona. Por ello, los sistemas automatizados resuelven las consultas frecuentes y preparan el terreno para que los asesores humanos gestionen casos complejos con empatía y precisión.

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Finalmente, frente al acelerado ritmo de inversión tecnológica de las organizaciones, la ejecutiva dejó una reflexión clave en Blu 4.0 sobre cómo medir el éxito de estas herramientas.

"La diferencia entre las organizaciones no está en cuánta inteligencia artificial hayan incorporado, sino en cuánto valor son capaces de generar con ella", agregó.

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Para Rodríguez, el futuro del servicio al cliente apunta hacia operaciones cada vez más inteligentes y resolutivas, donde la tecnología reduce el esfuerzo del usuario y fortalece la confianza en las marcas.