Al fin llegó el Grand Theft Auto VI (GTA 6) tras 13 años de espera entre cancelaciones, especulaciones y más. Miles de usuarios entraron al videojuego desde el primer minuto para ver todas las novedades con las que llegó Rockstar Games en esta edición.

Desde la medianoche de este 19 de noviembre, miles de usuarios podrán entrar al mundo de Vice City desde Colombia para recorrer Leonida, el estado ficticio inspirado en Florida, Estados Unidos, con Jason Duval y Luca Caminos, los protagonistas de esta entrega.

GTA 6 // Foto: Rockstar Games

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Estos son los trucos para el GTA 6

Algo habitual en cada entrega y muy famoso desde San Andreas son los ‘cheats’ (trucos en español) que le permiten al jugador tener armas, coches y demás accesorios en cuestión de minutos para evitar tener que esperar horas en conseguir todos los accesorios.

Estos son los trucos:



Dinero, munición y armas:



Conseguir $250.000: ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ →

Aumentar el nivel de búsqueda general: ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑

Aumentar la búsqueda policial: ← ↓ → ↓ ↑ → ↑

Concentración infinita: ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ →

Obtener blindaje corporal: ↓ ↑ ← ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓

Munición al máximo: ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↑ ↓ ←

Munición infinita: ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↓

Disparar sin recargar: ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↑

Golpes y disparos con mayor fuerza de impacto: ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓

Pelotas deportivas explosivas: ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ →

Choques de vehículos con mayor fuerza de impacto: ↓ ↑ ← ← → ↓ ← ↑ ↓

Vehículos:



Moto Maibatsu Boomazoom: ← ↑ → ↓ ← ← ↑ ←

Camión de bomberos MTL Pumper: ← ↑ → ↓ ← → → ↑

Topadora HVY Bulldozer: ← ↑ → ↓ ← → → ↓

Cambio de clima y efectos visuales:

