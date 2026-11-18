Instagram está preparando uno de sus cambios más importantes en la forma de enviar mensajes privados, pues el gigante tecnológico Meta ha lanzado una nueva aplicación que busca transformar la experiencia de los chats, con funciones adicionales y una manera diferente de conectarse con otras personas.

La herramienta, llamada Direct, está pensada para centrarse exclusivamente en las conversaciones, una apuesta que recuerda a la separación que Facebook hizo años atrás con Messenger. Sin embargo, esta nueva aplicación incorpora una característica que podría ampliar considerablemente el número de personas que pueden utilizarla.

Publicidad

¿Cómo funciona Direct, la nueva aplicación de Instagram?

Direct reúne los mensajes privados en una aplicación independiente, desde la cual los usuarios pueden conversar individualmente o participar en grupos sin necesidad de navegar entre publicaciones, historias y reels.

Quienes ya tienen una cuenta de Instagram pueden iniciar sesión con sus datos habituales y continuar sus conversaciones desde cualquiera de las dos aplicaciones, gracias a la sincronización de los mensajes.



Como otras plataformas de mensajería, esta nueva aplicación también incluye dibujos dentro de los chats, stickers, notas de voz con efectos de audio y fondos para modificar la apariencia de las conversaciones.

Además, brinda a los usuarios la opción de bloquear y denunciar contactos, así como herramientas de supervisión parental y medidas de protección para adolescentes.

Nueva aplicación Direct de Meta. Crédito: Meta.

Publicidad

¿Se puede utilizar Direct sin tener una cuenta de Instagram?

Una de las principales novedades es precisamente que Direct permite registrarse utilizando únicamente un correo electrónico o un número de teléfono, sin necesidad de crear un perfil en Instagram.

De esta manera, una persona que no utiliza ni le interesa la red social podrá acceder al servicio de mensajería y comunicarse con otros usuarios.

Publicidad

Sin embargo, si opta por ingresar de esta manera debe tener en cuenta que es la otra persona quien puede iniciar una conversación o lo añada a un grupo, y si usted quiere ser quien habla por primera vez debe conocer el nombre de usuario exacto de la otra persona o tener su código QR.

¿Cuándo estará disponible Direct en Colombia?

Por ahora, la gigante tecnológica está probando Direct en Turquía y Tailandia, donde la aplicación comenzó a distribuirse para dispositivos Android y iPhone. Por ahora, no se ha brindado información sobre si las pruebas llegarán a otros países antes de su lanzamiento global ni cuando llegará a Colombia.

Mientras se conocen nuevos detalles sobre su expansión, los usuarios en el país deberán continuar utilizando los mensajes directos de Instagram a través de la aplicación tradicional.