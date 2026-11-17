A miles de usuarios les tomó por sorpresa cuando entraron a Spotify y entraron a la opción de DJ, pero no habló la reconocida Livi que se hizo famosa con el paso de los últimos meses y, en su lugar, aparecieron dos nuevas voces.

“Disculpame por todo dj livi... No te valore lo suficiente”; “La voz nueva de la dj de spotify es tan aburrida”; “Parece que la nueva Dj de Spotify entró por palancas”; “Discúlpame DJ Livi por las veces que no supe valorarte”, fueron algunos comentarios que dejaron usuarios en redes sociales por el cambio.

Foto: AFP

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¿Qué pasó con DJ Livi? Spotify aclara la situación

Spotify confirmó que, lamentablemente, DJ Livi salió de la plataforma de manera definitiva (al menos por ahora). Esto tras una actualización que busca mejorar “la experiencia de usuario”.

“Entendemos que tienes una duda sobre nuestra función de DJ. Queremos confirmar que DJ Livi ya no está disponible y la función de DJ ahora usa la voz de Fabi. Nuestra plataforma está evolucionando constantemente y por eso verás algunos cambios a través del tiempo (…) A partir de hoy, Spotify lleva su popular experiencia de DJ al siguiente nivel, ofreciendo a los usuarios más formas de personalizar su experiencia de escucha. Puedes encontrar todos los detalles en For the Record y consultar los recursos en alta resolución que compartimos”, indicó la plataforma.



Spotify / Foto: AFP

Estas son las nuevas voces DJ en Spotify