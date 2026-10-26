Radar Fest Bogotá de Spotify cerró con Nanpa Básico y una apuesta por talento colombiano

Radar Fest cerró su segunda y última jornada en Bogotá con una programación que puso en primer plano la diversidad de la música colombiana y el crecimiento de sus artistas en la escena nacional e internacional.

La electrónica, el afrobeat, el trap y el rap se encontraron en un mismo escenario, en una noche marcada por el talento emergente y la consolidación de figuras que han ampliado su audiencia durante los últimos años.

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Uno de los protagonistas del encuentro fue Nanpa Básico, quien regresó al festival para poner el broche de oro a la jornada. Su participación tuvo un significado especial, pues el artista forma parte de la historia de RADAR desde 2020, cuando fue seleccionado para el programa de Spotify.

Desde entonces, su audiencia mensual en la plataforma pasó de 1,9 millones a más de 10 millones de oyentes, una evolución que evidencia el alcance que puede lograr un proyecto musical colombiano con una comunidad de seguidores en constante crecimiento.



Nanpa Básico en Radar Spotify // Foto: suministrada

El regreso de Nanpa Básico también permitió destacar el papel de las plataformas digitales en la transformación de la industria musical. A través de iniciativas como RADAR, los artistas encuentran espacios para conectar con nuevas audiencias, fortalecer su presencia y ampliar las posibilidades de circulación de sus canciones dentro y fuera de sus países de origen.

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Más allá de las cifras, el caso de Nanpa Básico se suma al panorama de artistas colombianos que han logrado posicionar sus propuestas en un mercado cada vez más competitivo. El rap y sus diferentes fusiones han ganado espacio entre las audiencias, al tiempo que los intérpretes construyen identidades sonoras propias y conectan con públicos de distintas generaciones.

En este contexto, Radar Fest se convirtió en una vitrina para reconocer la evolución de esos proyectos y mostrar cómo conviven distintas expresiones musicales dentro de la escena colombiana. La presencia de artistas con recorridos y públicos diversos evidenció la amplitud de un ecosistema que ya no se limita a un solo género.