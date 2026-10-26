Kris R marca un antes y un después para el trap colombiano con su concierto en Bogotá

El trap colombiano vivió una de sus noches más importantes con la presentación de Kris R en el Movistar Arena de Bogotá, un espectáculo con entradas agotadas que reunió a más de 12.000 seguidores y confirmó el crecimiento del artista como una de las principales figuras de la música urbana nacional.

Con una producción inédita, el concierto recorrió diferentes momentos de la vida y carrera de Kris R. El show comenzó con una pieza audiovisual sobre su nacimiento en Estados Unidos y continuó con una puesta en escena diseñada para conectar su historia personal con sus canciones. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando el artista bajó del escenario para abrazar a su mamá y a su hermano frente al público.

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La noche también contó con invitados como Cosculluela, Jory Boy, Tury, Guelo Star, GeezyDee, Fanta Rosario y Nanpa Básico, quienes acompañaron a Kris R en una celebración de distintas generaciones de la música urbana.

Kris R // Foto: suministrada

La conexión con sus seguidores también estuvo presente durante el concierto. Kris R se trasladó a un segundo escenario ubicado en medio del público, donde interpretó varias canciones rodeado de sus fanáticos, reduciendo la distancia entre el artista y quienes han acompañado su crecimiento.



El concierto llegó tras el lanzamiento de ETDK2, El Trap de Kolombia 2, álbum de 14 canciones que incluye colaboraciones con Arcángel, Nicky Jam, De La Ghetto, Cris MJ, Cosculluela y Blessd, entre otros. El proyecto debutó en el cuarto lugar global de Spotify.

A este logro se suman 26 canciones registradas en el Billboard Colombia Hot 100 durante 46 semanas, además de 30 placas de certificación entregadas por Warner Music, entre ellas reconocimientos de Diamante, Platino y Oro.

Con estos resultados, Kris R consolida el alcance del trap colombiano y lleva el sonido paisa a nuevas audiencias.

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La historia continuará el próximo 23 de noviembre de 2026, cuando el artista se presente en DAVIarena, en Sabaneta, como parte del cierre de su gira El Trap de Kolombia World Tour.