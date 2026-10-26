Maluma y Shakira revelan el detrás de cámaras de "Agua"

Maluma y Shakira comparten nuevos detalles sobre la grabación del videoclip de "Agua", su más reciente colaboración musical, que ya supera los 46 millones de reproducciones en plataformas digitales a nivel mundial.

El detrás de cámaras permite conocer aspectos de la producción audiovisual y la dinámica entre los dos artistas colombianos, quienes se unen en una propuesta musical que destaca por su ritmo, energía y puesta en escena. El video oficial, dirigido por Hannah Lux Davis, transporta a los espectadores a una cantina latina donde el baile y la complicidad son protagonistas.

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Una cantina latina llena de ritmo y sensualidad

En el videoclip de “AGUA”, Maluma y Shakira bailan al ritmo del merengue en un ambiente festivo que resalta la esencia latina de la canción. La producción combina movimiento, sensualidad y una estética que acompaña la conexión artística de ambos intérpretes.

Shakira incluso describe una de las escenas como una celebración posterior a una boda, una interpretación que aporta un componente narrativo y divertido a la historia que presenta el video.



El material detrás de cámaras ofrece una mirada más cercana al proceso creativo, desde la realización de las escenas hasta los momentos compartidos por los artistas durante el rodaje.

"Agua" conquista las plataformas digitales

El impacto de “AGUA” también se refleja en su desempeño internacional. La canción se ha convertido en tendencia en mercados como España, México y Estados Unidos, consolidando su alcance entre diferentes públicos.

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En Colombia, la colaboración ocupa el cuarto lugar, con cerca de tres millones de reproducciones, según la información divulgada sobre su desempeño.

Este recibimiento reafirma el alcance internacional de Maluma y Shakira, dos figuras que han llevado la música colombiana a escenarios globales y que ahora suman una nueva colaboración a sus respectivas trayectorias.

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Con el lanzamiento de este contenido exclusivo, los seguidores pueden descubrir más detalles de la grabación y apreciar la química artística que caracteriza a ambos intérpretes en “AGUA”.