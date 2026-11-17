Desarrollado por la famosa compañía Rockstar Games, Grand Theft Auto VI (GTA 6) apunta a ser uno de los juegos más importantes de este 2026 con la continuación de esta saga que esperó durante 13 años desde la última entrega y que, por ahora, solo estará disponible para usuarios de Xbox Series S/X y Play Station 5.

Aún no se ha estrenado y ha ganado cinco premios, nominado ya a varios, incluyendo al GOTY del 2026, demostrando que la emoción por esta entrega se encuentra por los aires y, finalmente, la esperará terminará el próximo 19 de noviembre cuando los usuarios en Colombia puedan acceder al videojuego.

GTA 6 en Play Station // Fotos: Play Station

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¿Desde qué hora se podrá jugar GTA 6 en Colombia?

El estreno de esta saga se hará de manera escalonada por región el 19 de noviembre, es decir, países como Japón, China, Nueva Zelanda lo disfrutarán desde este 18 (horario colombiano), mientras que en el país sí o sí habrá que esperar hasta el día jueves.

Al ser un estreno mundial y escalonado, el GTA 6 se desbloqueará oficialmente a la medianoche del 19 de noviembre, es decir, apenas el reloj marque el cambio de día ya lo usuarios podrán disfrutar de esta entrega.



Sin embargo, usuarios en Xbox podrían adelantarse al modificar la zona horaria de la consola a un país que lo tenga disponible antes, pero no se recomienda hacerlo y es mejor esperar el lanzamiento oficial.

¿Cuándo se estrenará el GTA 6 en PC en Colombia?

De acuerdo con información filtrada, GTA VI estaría disponible para PC durante el primer trimestre de 2027, es decir, entre enero y marzo. Sin embargo, esta fecha debe tomarse con cautela, pues Rockstar Games no ha anunciado oficialmente cuándo llegará esta versión.

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En caso de concretarse el lanzamiento, los usuarios podrían esperar su llegada a tiendas digitales como Steam y Epic Games Store, además de los canales oficiales que determine la compañía. Por ahora, no existe una confirmación definitiva sobre las plataformas de distribución ni sobre los requisitos técnicos que necesitarán los computadores para ejecutar el juego.