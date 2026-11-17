Mientras millones de jugadores esperan el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, previsto para el 19 de noviembre de 2026, una compañía tecnológica decidió convertir la expectativa por los videojuegos en un beneficio laboral. Se trata de Logitech, que anunció un día libre remunerado para sus más de 7.000 empleados, con el propósito de que puedan dedicarlo exclusivamente a jugar.

La iniciativa, denominada 'Logi Game Day', busca reconocer el papel que tienen los videojuegos en el desarrollo de habilidades que también pueden aplicarse en los entornos profesionales. La propuesta fue anunciada por la empresa suiza de electrónica y coincide con los días previos a la llegada de uno de los títulos más esperados de la industria del entretenimiento.

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De acuerdo con Logitech, sus trabajadores podrán elegir cuándo disfrutar de esta jornada entre noviembre de 2026 y noviembre de 2027. Esto significa que no tendrán que utilizar sus vacaciones habituales para participar en la actividad, pues la compañía estableció un día específico de descanso destinado al entretenimiento digital.

Logitech busca cambiar la percepción sobre los videojuegos

Hanneke Faber, directora ejecutiva de Logitech, explicó que la iniciativa también pretende cuestionar la percepción de que jugar videojuegos representa una actividad improductiva.

"Es hora de retirar el estereotipo de que los videojuegos son una pérdida de tiempo", afirmó la directiva. También señaló que la experiencia de la compañía en el desarrollo de productos para el trabajo y el entretenimiento le ha permitido observar cómo ambas actividades pueden complementarse.

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La decisión está respaldada por investigaciones citadas por la empresa. Uno de los estudios encontró que el 81 % de los jugadores considera que los videojuegos contribuyen a desarrollar confianza en situaciones de la vida real, disminuir la ansiedad y mejorar su desempeño laboral.

Otro de los resultados presentados por Logitech apunta a la relación entre las habilidades adquiridas durante las partidas y las competencias profesionales. Según la investigación, el 98,8 % de los responsables de tomar decisiones empresariales en el sector tecnológico afirmó que las capacidades desarrolladas mediante los videojuegos pueden trasladarse al ámbito laboral.

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Entre estas habilidades se encuentran el pensamiento estratégico y la resolución de problemas complejos, competencias que pueden resultar útiles al momento de enfrentar diferentes situaciones en una organización.

Un día para desconectarse del trabajo y jugar

Elaine Laird, directora de personal de Logitech, también defendió la importancia de incorporar espacios de entretenimiento dentro de las dinámicas laborales.

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La directiva sostuvo que disponer de tiempo para desconectarse de las responsabilidades profesionales y concentrarse en actividades recreativas puede favorecer el regreso de los trabajadores con mayor claridad y energía.

Como parte del lanzamiento de 'Logi Game Day', la compañía organizará una transmisión en vivo el 19 de noviembre de 2026 desde su sede en San José, California. La fecha coincide con el lanzamiento previsto de Grand Theft Auto VI, un acontecimiento que ha generado expectativas entre los seguidores de la franquicia.

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Con esta iniciativa, Logitech incorpora los videojuegos a su propuesta de beneficios para empleados y plantea una relación entre entretenimiento, creatividad y desarrollo de competencias profesionales. La medida alcanza a su plantilla de más de 7.000 trabajadores, quienes tendrán un año para elegir cuándo aprovechar su jornada dedicada al juego.