Xuper TV se ha convertido en una alternativa para quienes buscan ver películas, series y otros contenidos por internet sin pagar una suscripción mensual. Sin embargo, su instalación puede exponer la información personal y comprometer la seguridad de celulares y televisores. Por esta razón, investigadores de ciberseguridad recomiendan desinstalar la aplicación y evitar descargarla desde páginas externas.

La advertencia se relaciona con los riesgos que pueden presentar las aplicaciones que no se distribuyen a través de tiendas oficiales. De acuerdo con la compañía de ciberseguridad ESET, este tipo de programas puede carecer de controles de verificación y protección, lo que facilita la instalación de archivos maliciosos.

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El consumo de contenidos en streaming ha crecido con plataformas como Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube y Spotify. Estas opciones permiten acceder a películas, series, música y otros formatos según los intereses de cada usuario, aunque la mayoría requiere una conexión a internet y el pago de una suscripción.

Ante esos costos, algunas personas recurren a aplicaciones de terceros como Xuper TV, que ofrece contenidos audiovisuales sin necesidad de contratar un plan tradicional. No obstante, esta alternativa puede implicar riesgos que van más allá de la reproducción de contenidos.



Señal de televisión Foto: Pexels

¿Por qué recomiendan desinstalar Xuper TV?

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Uno de los principales motivos de preocupación es que Xuper TV no se descarga desde tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. Los usuarios deben acudir a páginas externas para obtener los archivos de instalación, que no cuentan necesariamente con los mismos mecanismos de revisión y seguridad.

El análisis de ESET también identificó permisos invasivos y poco habituales para una aplicación de entretenimiento. Estas autorizaciones podrían permitir el acceso a fotografías, videos, documentos y grabaciones de audio almacenados en el dispositivo.

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Además, algunos permisos podrían facilitar la modificación o eliminación de archivos. Esto significa que la aplicación podría tener acceso a información que no resulta necesaria para ofrecer un servicio de reproducción de películas o series.

¿Qué otros riesgos puede representar esta aplicación?

Entre las situaciones identificadas también están la recepción de notificaciones engañosas y la instalación de aplicaciones adicionales que podrían contener malware, es decir, programas diseñados para realizar actividades maliciosas o acceder a información del usuario.

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A esto se suma la posibilidad de consultar datos sobre otros programas instalados en el dispositivo. Estas prácticas pueden comprometer la privacidad y exponer información que el propietario del celular o televisor no pretende compartir.

Por estos motivos, los investigadores recomiendan eliminar Xuper TV de los dispositivos en los que esté instalada. La medida busca reducir la exposición a posibles amenazas y evitar que la aplicación continúe teniendo acceso a archivos y datos personales.

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La advertencia también aplica para quienes utilizan este tipo de servicios en televisores: instalar aplicaciones desde fuentes externas puede representar riesgos para la seguridad del equipo y la información almacenada o disponible desde él.