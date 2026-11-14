Ciberseguridad en empresas: descuidos que pueden facilitar ataques a sistemas conectados a internet

Los ciberataques que afectaron los sistemas de refrigeración de supermercados en nueve países de Europa evidenciaron los riesgos de conectar dispositivos a internet sin contar con las medidas adecuadas de protección. Así lo explicó Rodrigo Álvarez, especialista en concientización sobre seguridad digital de ESET Latinoamérica, durante una entrevista en El Radar de Blu Radio.

El experto señaló que los incidentes, que comenzaron en Francia y posteriormente se extendieron a otros ocho países, fueron posibles por vulnerabilidades en los sistemas de control remoto de las neveras. Los daños provocaron aumentos de temperatura en los equipos, con consecuencias para los productos que necesitaban mantenerse bajo condiciones específicas de refrigeración.

Publicidad

Según Álvarez, una de las principales dificultades estuvo relacionada con la falta de actualización de los parches de seguridad y la exposición de las contraseñas utilizadas para acceder a los dispositivos.

“Acá diferentes empresas que se dedican al control de forma remota de refrigeradores o heladeras dejaron, en algunos casos, de actualizar sus parches de seguridad. Y en otros casos directamente las contraseñas de acceso estaban públicas”, explicó.



El especialista indicó que los atacantes aprovecharon herramientas disponibles públicamente para identificar redes vulnerables. Estas aplicaciones también son utilizadas por profesionales de ciberseguridad para detectar fallas y corregirlas antes de que puedan ser aprovechadas por delincuentes.

La responsabilidad de las empresas en la protección de dispositivos conectados

Publicidad

Álvarez sostuvo que las compañías que ofrecen servicios de control remoto deben garantizar que sus dispositivos estén correctamente configurados y no queden expuestos en internet. También advirtió que las áreas tecnológicas tienen una responsabilidad importante cuando no corrigen vulnerabilidades conocidas o mantienen las contraseñas que vienen de fábrica.

“Cuando se trata de una empresa, estamos hablando de una cadena de supermercados, tal vez hasta la más grande de Europa, que el departamento de tecnología no configuró el acceso remoto a este sistema de refrigeración. Eso sí es una responsabilidad grande”, precisó.

Publicidad

El especialista comparó estas situaciones con los riesgos que asumen las personas cuando utilizan una vía inadecuada para cruzar una calle. En el entorno digital, explicó, las empresas y los usuarios también deben reconocer cuáles son los riesgos que pueden evitar y tomar medidas para reducirlos.

¿Cómo proteger los dispositivos conectados a internet?

La advertencia también aplica para los hogares. Álvarez mencionó que algunos usuarios instalan cámaras de seguridad sin modificar las contraseñas predeterminadas, lo que puede dejar expuestas sus redes de monitoreo. Los delincuentes pueden probar esas claves para intentar acceder a los equipos.

Publicidad

Como recomendación, el experto insistió en mantener actualizados los sistemas y considerar la ciberseguridad en cualquier entorno conectado a internet. Además, señaló que las contraseñas ya no deben considerarse la única barrera de protección.

“Desde ESET siempre recomendamos la actualización de sistemas, de pensar en la ciberseguridad para todo tipo de entorno que se conecte a internet”, destacó. También planteó la necesidad de incorporar otras barreras de seguridad que complementen el uso de contraseñas.

Publicidad

Escucha la entrevista completa aquí: