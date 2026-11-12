Francia responsabiliza a Irán por ciberataques: embajador francés en Colombia

El Gobierno de Francia aseguró que la crisis del 12 de octubre, día en que cientos de empleados de supermercados franceses se llevaron una sorpresa al comenzar su jornada: en lugar de recibir una ráfaga de aire frío al intentar reponer los productos en las neveras y congeladores, se encontraron con que estos estaban tan calientes como hornos, fue gracias a Irán, país el que ha responsabilizado públicamente.

Así lo confirmó el embajador francés en Colombia, Sylvain Ité, en diálogo con Mañanas Blu, quien aseguró que su Gobierno cuenta con pruebas sobre la responsabilidad de Teherán en estos hechos y advirtió que Europa atraviesa un escenario de guerra híbrida que representa una amenaza para las instituciones democráticas.

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“Sobre el asunto que usted acaba de presentar, la historia de Irán, naturalmente nuestro gobierno denunció de manera pública y clara el empeño de Irán en este ataque, es que tenemos naturalmente las pruebas claras sobre este comportamiento inamical, para decir el mínimo, de un país como Irán”, afirmó Ité.

El embajador explicó que los ciberataques hacen parte de una estrategia de desestabilización que, según señaló, también estaría siendo promovida por gobiernos como los de Rusia e Irán. En ese sentido, advirtió que Europa enfrenta actualmente diferentes manifestaciones de guerra híbrida, una modalidad de confrontación que combina herramientas tecnológicas, operaciones de desinformación y otras acciones dirigidas a debilitar las instituciones y la confianza ciudadana.



Ciberataque por errores de usuarios Foto: ImgFX, referencia

“Europa en este momento, no solo Francia, Italia, Irlanda, Francia naturalmente, etcétera, están realmente en una situación de guerra híbrida que es organizada y que es dirigida contra las democracias por gobiernos como gobierno de Rusia o de Irán”, manifestó.

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Dijo que la situación no es incidente como lo han hecho creer algunos, sino es un escenario internacional que busca por medio de la tecnología debilitar a otra nacionales. Recordó que tuvo responsabilidades relacionadas con la identificación de ataques híbridos atribuidos a Rusia contra Francia en África, durante los años 2020 y 2021.

Sylvain Ité también se refirió a las manifestaciones sociales que se registran en Francia, inicialmente impulsadas por jóvenes que reclamaban mejores condiciones en la infraestructura de los centros educativos y en las plataformas de educación.

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“Decir hoy que estas manifestaciones y estas protestas son el resultado de una movilización islámica o musulmana es totalmente fuera de la realidad”, aseguró.

Ité recordó que Francia es históricamente un país multicultural y multirreligioso, construido a partir de diferentes procesos migratorios y de diversidad cultural, religiosa y política.