Video captó el momento en que mujer perdió la vida tras ser arrollada por un carro

Un trágico accidente de tránsito quedó registrado por una cámara de seguridad en Brasil. Tres personas fueron arrolladas por un vehículo que invadió la acera y terminó impactando contra un establecimiento comercial. Como consecuencia del accidente, una mujer de 98 años perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con el medio local G1, el hecho ocurrió en horas de la tarde de este miércoles 11 de noviembre, en el barrio de Copacabana, en Río de Janeiro. La conductora del automóvil, identificada como Carmen Silva, también una mujer de avanzada edad, habría perdido el control del vehículo por circunstancias que todavía son materia de investigación.

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“La policía investiga si la conductora, Carmen Silva, también anciana, confundió los pedales y pisó accidentalmente el acelerador, o si sufrió una indisposición repentina mientras conducía. Se encuentra hospitalizada en el Hospital Municipal Miguel Couto”, informó G1.

Las imágenes del accidente, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran el momento en que el automóvil se desvía de su trayectoria, sube a la acera y embiste a las tres personas que se encontraban en el lugar. Entre las víctimas estaba Mercedes Vaz Sasson, de 98 años, quien falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.



El recorrido del vehículo terminó varios metros más adelante, cuando chocó contra un establecimiento comercial. La fuerza del impacto y la manera en que el automóvil avanzó sobre la acera hacen parte de los elementos que están siendo analizados por las autoridades para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Por ahora, la investigación busca establecer qué provocó que la conductora perdiera el control del automóvil y determinar si el accidente estuvo relacionado con una equivocación al accionar los pedales o con una eventual emergencia médica.

Um carro atropelou ao menos três pessoas na calçada até parar dentro de uma loja na Rua Siqueira Campos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no fim da tarde desta quarta-feira (11).

Uma idosa de 98 anos foi socorrida com estado de saúde grave. Um vídeo (veja acima; imagens fortes) pic.twitter.com/Lc7vRoH0Ti — Jornal Sepetiba (@JornalSepetiba) November 12, 2026