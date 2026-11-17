Las recientes interrupciones en servicios tecnológicos de Estados Unidos, que han afectado operaciones aéreas, entidades bancarias y plataformas digitales, abrieron preguntas sobre una posible conexión entre los incidentes. Andrés de la Poza Martín, experto en ciberseguridad, habló con Blu Radio y señaló que, hasta el momento, no hay pruebas de que se trate de un ataque coordinado.

El especialista explicó que las investigaciones apuntan a problemas técnicos diferentes. Sin embargo, advirtió que los episodios muestran la vulnerabilidad de una sociedad que depende cada vez más de infraestructuras tecnológicas conectadas entre sí. “Un fallo relativamente pequeño puede afectar a millones de personas”, afirmó.

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¿Las fallas tecnológicas en Estados Unidos están relacionadas?

De la Poza Martín indicó que, aunque las interrupciones se han presentado con pocos días de diferencia, no existe evidencia que permita atribuirlas a una misma causa.



El experto consideró que la reciente caída del servicio de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) podría justificar nuevas investigaciones para establecer si existe alguna relación, aunque insistió en que, por ahora, los hechos apuntan a incidentes independientes.

Sobre la interrupción que afectó la operación aérea, explicó que una de las hipótesis está relacionada con la actualización de los sistemas de telecomunicaciones. El cambio de una infraestructura de cobre a fibra óptica habría generado múltiples solicitudes a otros sistemas y provocado su colapso.

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“Lo que nos debe alarmar es justamente que no contemos con esos planes de resiliencia”, advirtió. También cuestionó que una falla durante la sustitución de un equipo pudiera tener repercusiones en la aviación de todo un país, sin que los sistemas de respaldo lograran aislar el problema.

Inteligencia Artificial (IA). Foto: archivo, Magnific.

¿La tecnología avanza más rápido que la capacidad humana para controlarla?

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Para el especialista, uno de los principales desafíos está en encontrar un equilibrio entre la velocidad de los avances tecnológicos y la capacidad de la sociedad para incorporarlos de manera segura. “Avanza más rápido de lo que el ser humano es capaz de adoptarla”, señaló al referirse a la tecnología y a los retos que plantea la inteligencia artificial.

El experto agregó que esta herramienta funciona como un acelerador de procesos, pero también exige comprender cómo utilizarla sin comprometer la seguridad.

“Yo espero que no lleguemos a ese punto, que nuestra inteligencia [...] sigamos teniendo el dominio y el control”, afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de que los seres humanos pierdan el control de la tecnología.

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De la Poza Martín sostuvo que las personas seguirán siendo necesarias para trabajar con estas herramientas y tomar decisiones sobre su utilización.

¿Qué papel tendría Nvidia en las afectaciones?

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Frente a la posible relación entre la crisis de gobernanza de Nvidia y las fallas recientes, el experto descartó que ambos asuntos estén conectados. No obstante, mencionó que las investigaciones sobre un eventual suministro de tecnología restringida a China hacen parte de otro debate relacionado con la obtención de información y recursos tecnológicos.