Instagram revoluciona los mensajes directos: novedosa función redefine cómo se escuchan

En medio de una conversación por medio de redes sociales, alguien presiona el botón de grabar. No quiere escribir. Quiere que su voz diga algo más una emoción, tono, intención. Pero esta vez no suena como siempre. Su mensaje llega con eco, como si estuviera en un estadio lleno, o con un tono robótico que arranca una risa inmediata.

La reacción del otro lado no es solo una respuesta, pues es una experiencia y casi sin darse cuenta, la forma de hablar en los chats comienza a cambiar.

Las notas de voz ya no son únicamente prácticas; se están convirtiendo en un recurso creativo. En ese sentido, Instagram busca transformar algo cotidiano, el audio en mensajes directos, en una herramienta expresiva que mezcla comunicación y entretenimiento.



¿Cuál es la nueva función de Instagram?

La plataforma de la empresa Meta incorporó la posibilidad de aplicar efectos de voz a los audios antes de enviarlos en mensajes directos (DM). Esta nueva función permite modificar el sonido original con distintos estilos, generando versiones más agudas, graves o con ambientaciones específicas.

Entre los efectos disponibles se encuentran opciones como:



Ardilla (voz aguda)

Demonio (voz grave)

Robot (tono metálico)

Extraterrestre

Bajo el agua

Estadio (con eco ambiental)

Ondulación

Pecera

La clave de esta función es que el efecto se aplica después de grabar el audio, lo que permite escucharlo previamente y decidir si enviarlo o probar otro estilo. Esto introduce una capa de edición rápida dentro del chat, algo que antes no existía en este formato.



Además, la función está diseñada exclusivamente para los mensajes privados, no para historias ni reels, lo que hace que Instagram se enfoque cada vez más en mejorar la comunicación directa entre usuarios.



¿Cómo funciona?

El proceso es simple, los usuarios solo deben seguir este paso a paso:

1. Abrir la app y entrar a mensajes directos.

2. Elegir una conversación.

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3. Grabar un audio como de costumbre.

4. Antes de enviarlo, tocar el ícono de efectos (tres líneas verticales).

5. Seleccionar el efecto deseado.

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6. Escuchar el resultado y enviar.

Este tipo de herramientas no solo suma opciones técnicas, sino que cambia la forma en que las personas se comunican. Los audios dejan de ser meramente funcionales y pasan a ser interpretaciones, pequeñas piezas de contenido dentro de una conversación cotidiana.

Instagram no es la primera en explorar esto, pues otras apps ya han probado filtros de voz, pero su integración directa en los mensajes es lo novedoso, ya que otras aplicaciones no lo tienen.