Gemini lanza nueva IA en Colombia: la nueva herramienta de Google más personalizada

La inteligencia artificial ha transformado el mundo y el día a día de millones de personas, pero ahora Colombia recibirá una integración que pocos veían venir. Google dio a conocer la llegada de una nueva función dentro de su aplicación Gemini que promete respuestas mucho más útiles y ajustadas a cada persona.

Desde el 14 de abril, quienes cuenten con acceso a planes como AI Plus, Pro y Ultra ya pueden usar la herramienta "Inteligencia Personal", misma que busca ir más allá de las respuestas genéricas y que marca un cambio en la forma de interactuar con la tecnología.



Gemini lanza Personal Intelligence: así funciona

Esta novedad tiene la capacidad de integrar distintos servicios del ecosistema digital para entender mejor al usuario. Ya no es solo responder preguntas, sino que ahora se puede anticipar a lo que el usuario necesita de acuerdo con su actividad previa.

Es decir, esto permitirá que una consulta sencilla tenga respuestas mucho más completas, sin que el usuario tenga que dar contexto. La herramienta analizará los hábitos del usuario, intereses y datos para ofrecer mejores recomendaciones.



IA de Google ahora dará respuestas más personalizadas

Portal web de Gemini / Foto: Google

La apuesta de la compañía de tecnología es hacer más simple la interacción. Con esta función, la IA puede adaptar sus respuestas de acuerdo con el comportamiento digital de cada persona, lo que hace que los pasos sean menores y se mejore la experiencia.



Se conecta con servicios como Gmail, Fotos, YouTube y el buscador.

Analiza información previa para ofrecer respuestas más útiles.

Permite recomendaciones basadas en hábitos e intereses.

Funciona solo cuando el sistema detecta que aporta valor.

Aun así, el control sigue en manos del usuario. La función viene desactivada por defecto y cada persona decide si la activa y qué aplicaciones vincula.



Google Gemini en Colombia: así controlará datos

Uno de los puntos clave dentro del lanzamiento de la herramienta es la privacidad. Google incluyó opciones para que los usuarios puedan gestionar su información de manera más sencilla y transparente.



La función se puede activar o desactivar en cualquier momento.

Es posible elegir qué aplicaciones conectar.

Se puede eliminar el historial de conversaciones cuando se desee.

Existe la opción de generar respuestas sin personalización.

De momento, la inteligencia personal está disponible para los usuarios de pago; sin embargo, se espera que pueda llegar de manera gratuita en las próximas semanas. Además, se podría usar en web, Android y iOS.