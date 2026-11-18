El avance de la inteligencia artificial en los ciberataques podría llevar la guerra híbrida a un nuevo nivel en 2027. Así lo advirtió José Pino, hacker ético colombiano radicado en Silicon Valley, quien aseguró que las recientes caídas de servicios tecnológicos en Estados Unidos podrían ser una muestra de los riesgos que enfrentarán los países en los próximos meses.

En entrevista con Blu Radio, el experto sostuvo que el mundo está entrando en una etapa en la que los ataques digitales podrán ejecutarse de manera autónoma, con capacidad para identificar vulnerabilidades y afectar infraestructuras críticas. También señaló que Colombia tiene deficiencias en sus sistemas de protección y podría convertirse en un objetivo para grupos de ciberdelincuentes y actores vinculados a conflictos internacionales.

Publicidad

“Nos encontramos en guerra, estamos básicamente empezando una guerra híbrida”, afirmó Pino al referirse a los recientes incidentes que han afectado plataformas, bancos y sistemas de comunicación.

¿Por qué la guerra híbrida podría empeorar en 2027?

Para el hacker colombiano, algunos de los episodios registrados recientemente podrían corresponder a intentos de medir la capacidad de respuesta de los sistemas tecnológicos. Sin embargo, aclaró que no todos los incidentes necesariamente tienen el mismo origen.

Pino explicó que, en el caso de Microsoft, se registraron ataques simultáneos contra más de 2.000 cuentas. Ante ese tipo de situaciones, las compañías pueden desactivar temporalmente sus servicios como medida de prevención.

Publicidad

El especialista advirtió que la inteligencia artificial permitirá detectar fallas de seguridad en tiempos cada vez menores y ejecutar operaciones sin intervención humana durante todas sus etapas.

“Vamos a ver ciberataques 100 % autónomos de principio a fin”, señaló. Además, sostuvo que lo ocurrido hasta ahora podría ser apenas una muestra de lo que viene: “Creo que lo que hemos visto hasta el día de hoy no es nada en comparación de lo que va a suceder en los próximos meses”.

Publicidad

Según Pino, los programas informáticos desarrollados por personas durante los últimos años pueden contener vulnerabilidades que los sistemas de inteligencia artificial están en capacidad de encontrar en cuestión de minutos.

¿Está Colombia preparada para una guerra híbrida?

El experto fue crítico frente a las condiciones de ciberseguridad del país y aseguró que las instituciones todavía tienen dificultades para prevenir y atender incidentes digitales.

Publicidad

"Colombia no está preparada, tiene cero preparación para lo que viene", afirmó. También advirtió que las entidades estatales y financieras pueden estar expuestas por el uso de sistemas antiguos y componentes tecnológicos que requieren actualización, dejando un panorama desolador: "El próximo año podría ocurrir una catástrofe".

En su análisis, la amenaza no se limita al robo de información. Pino señaló que Colombia, por su relación con Estados Unidos, podría quedar expuesta a ataques de países que mantienen tensiones con ese Gobierno, entre ellos Rusia, Irán y Corea del Norte.

Blu Radio - Bing Blu Radio - Bing

Publicidad

“Las entidades bancarias más grandes de Colombia tienen sistemas muy viejos”, sostuvo al advertir sobre los riesgos para las plataformas que administran recursos económicos.

¿Qué debería proteger primero el Gobierno?

Pino recomendó priorizar la protección de los datos personales de los ciudadanos, especialmente los relacionados con salud y trámites institucionales. También cuestionó que algunas empresas permitan consultar información privada sin mecanismos suficientes para verificar la identidad de quien la solicita.

Publicidad

A su juicio, el país necesita actualizar sus sistemas, implementar herramientas de ciberseguridad autónoma y fortalecer la respuesta técnica ante los incidentes.

“Se necesitan básicamente años”, advirtió sobre el tiempo que podría tomar una transformación de esta magnitud. El experto insistió en que la protección digital no puede depender únicamente de los usuarios: las entidades que administran información y recursos deben asumir la responsabilidad de prevenir los ataques.