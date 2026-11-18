Apple sufrió una caída el pasado martes 17 de noviembre de 2026, luego de que varios servicios de la compañía, entre ellos iCloud, App Store, Apple Music y Apple Pay, presentaran fallas. El incidente se produjo en medio de una semana marcada por problemas técnicos que también han afectado a bancos, aerolíneas y otras plataformas en Estados Unidos.

La compañía propietaria del iPhone atribuyó los problemas a una actualización interna y afirmó que continúa trabajando para recuperar el funcionamiento de los sistemas que siguen presentando inconvenientes. En un comunicado citado por la agencia EFE, Apple señaló: “Muchos de nuestros sistemas ya vuelven a funcionar tras las interrupciones que provocó esta mañana una actualización interna. Estamos trabajando para restablecer cuanto antes los sistemas restantes”.

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Por su parte, de acuerdo con EFE, varios expertos descartaron que las interrupciones en los servicios de Apple estén relacionadas con un ciberataque.

La página oficial de estado de los sistemas de Apple informó sobre dificultades en servicios como App Store, Apple Music y AppleCare, además de problemas para acceder a las cuentas e iniciar sesión en iCloud. Durante la jornada también se reportaron interrupciones en iCloud Mail, Apple Business, Apple School Manager y otras herramientas de la compañía.



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¿Cuáles son los servicios de Apple que presentaron fallas?

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Según los reportes de usuarios registrados en DownDetector, portal que monitorea las interrupciones de servicios digitales, se recibieron más de 2.300 informes relacionados con Apple Pay y una cifra similar sobre Apple Support.

La plataforma también registró alrededor de 700 reportes sobre Apple Store y Apple Music. En el caso de iCloud, las quejas alcanzaron un pico cercano a las 1.800 notificaciones de error hacia las 12:50 del mediodía, hora local.

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Las fallas también tuvieron repercusiones en algunas tiendas físicas. Empleados de establecimientos de Apple en Nueva York y Chicago informaron a NBC News que los sistemas internos dejaron de funcionar, lo que les impedía completar compras y programar citas.

Apple se suma a una semana marcada por fallas en Estados Unidos

Las interrupciones de Apple se produjeron un día después de que JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, reportara fallas en sus servicios por un presunto error de software. El incidente también afectó los servicios de entidades como Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank.

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Por otra parte, una falla en los sistemas de comunicaciones aéreas provocó la suspensión de más de 12.000 vuelos y más de 10.000 cancelaciones entre el viernes y el sábado anteriores. Las autoridades señalaron que el incidente se debió al cambio de cableado de cobre por fibra óptica.

Microsoft también registró durante la semana anterior interrupciones en Microsoft 365, incluidos Teams y Outlook.