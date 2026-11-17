En los últimos días, Estados Unidos ha experimentado una serie de fallas informáticas que han afectado a sectores clave como la banca, la aviación comercial y la infraestructura digital global. Una secuencia de errores técnicos de software, trabajos defectuosos de infraestructura y sofisticadas tentativas de manipulación cibernética han sembrado la preocupación entre millones de usuarios y autoridades del país.

Interrupciones masivas en la banca y plataformas de pago

Desde las 09:30 hora local del lunes 16 de noviembre, miles de usuarios en Estados Unidos comenzaron a reportar severas dificultades para ingresar a las plataformas digitales de las principales entidades financieras del país, incluidas Chase, Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JP Morgan.

Bank of America. Foto: AFP

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El portal especializado DownDetector registró más de 4.000 a 4.500 reportes de incidencias por parte de clientes de Chase pasadas las 14:00 hora local, además de miles de reclamos dirigidos a otras instituciones financieras.

Paralelamente, la red de transferencias de dinero Zelle acumuló centenares de quejas, aunque la empresa aclaró en un comunicado que sus sistemas continuaban operando con normalidad a través de los bancos participantes.



Por su parte, US Bank descartó un impacto directo en sus servidores centrales, aunque admitió que sus usuarios experimentaron retrasos en las operaciones enviadas o recibidas desde otras entidades.

Ante las especulaciones de una intrusión cibernética, JPMorgan Chase emitió un comunicado a través de la red social X descartando categóricamente un ciberataque y atribuyendo el problema a un "error de software" en sus sistemas de hardware locales, asegurando al mismo tiempo que los fondos y cuentas de los clientes permanecían completamente resguardados.

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Caos en el transporte aéreo nacional y disputas políticas

Estas interrupciones bancarias se produjeron inmediatamente después de tres días de alteraciones masivas en el transporte aéreo estadounidense. Un fallo en la red de telecomunicaciones y sistemas de radar de la Administración Federal de Aviación (FAA) —ocurrido entre las 15:54 y las 20:15 hora local del viernes 13 de noviembre— obligó a decretar la suspensión de salidas en 17 de los 22 centros de control aéreo del país. La causa principal divulgada por el gobierno fue una actualización defectuosa provocada por la sustitución de antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas.

Vuelos cancelados en aeropuerto de Chicago, Estados Unidos. Foto: AFP

El incidente generó la afectación de 12.462 vuelos y derivó en más de 10.000 cancelaciones durante el fin de semana, dejando imágenes caóticas de pasajeros durmiendo en el suelo de los aeropuertos a la espera de reubicación. Asimismo, el lunes 16 de noviembre, la aerolínea United Airlines enfrentó su propio fallo tecnológico temporal que interrumpió las salidas nacionales antes de ser resuelto por sus equipos técnicos. El impacto del colapso aéreo desató tensiones políticas: el presidente Donald Trump responsabilizó públicamente a la administración de Joe Biden por el deterioro de la infraestructura de la FAA y solicitó fondos al Congreso para su modernización, mientras que el secretario de Transporte, Sean Duffy, anticipó una normalización progresiva hacia el final del lunes.

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Colapso de servicios tecnológicos globales y alertas de ciberseguridad

El panorama de inestabilidad tecnológica en el país se vio precedido por la caída global de los servicios de Microsoft 365, la cual afectó desde el jueves previo a millones de usuarios profesionales y corporativos en más de 74 países.

La compañía descartó que la falla fuera producto de un ciberataque o de inteligencia artificial, atribuyendo la interrupción a una elevada carga en la infraestructura de servidores que inhabilitó servicios críticos como Outlook, Teams, Copilot y asistentes integrados de IA. Tras anunciar el restablecimiento total del servicio el sábado, Microsoft alertó sobre una campaña activa de phishing en la que atacantes envían correos falsos amenazando con eliminar mensajes retenidos si los usuarios no hacen clic en enlaces maliciosos.

Microsoft Foto: AFP

Manipulación de sitios web y amenazas cibernéticas

A la par de los fallos técnicos, investigadores de seguridad detectaron una compleja operación de manipulación digital dirigida contra 178 organizaciones de diversos sectores, entre ellas las tiendas de IKEA y plataformas corporativas como Optimizely.

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Los atacantes inyectaron código JavaScript malicioso diseñado para sustraer credenciales de tarjetas de crédito, interceptar direcciones de pagos en criptomonedas, capturar pantallas de usuarios e instalar malware en dispositivos iOS. Firmas como Salesforce desactivaron preventivamente los scripts comprometidos y Equifax desestimó vulneraciones en sus datos tras suspender el uso de la herramienta. No obstante, la coincidencia temporal de estos eventos cibernéticos ha elevado la preocupación sobre la resiliencia y seguridad de la infraestructura digital.