Un fenómeno natural transforma cada año el paisaje de la Isla de Navidad, en Australia. Decenas de millones de cangrejos rojos abandonan los bosques y avanzan hacia el océano para reproducirse, cubriendo carreteras y senderos en un desplazamiento que parece formar enormes corrientes de color rojo.

Las imágenes muestran la magnitud de esta migración. Grandes concentraciones de animales atraviesan las vías, utilizan estructuras elevadas y siguen corredores instalados especialmente para facilitar su desplazamiento hacia la costa.

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El espectáculo también obliga a modificar temporalmente la circulación en algunos sectores. En diferentes puntos se han dispuesto señales de cierre de carreteras para evitar que los vehículos interfieran con el recorrido de los crustáceos.

¿Por qué millones de cangrejos rojos migran en Australia?

El desplazamiento está relacionado con el comienzo de la temporada húmeda y las lluvias intensas que se registran en la isla. Estas condiciones favorecen que los cangrejos salgan de las zonas boscosas y emprendan el camino hacia el litoral, donde cumplen su ciclo reproductivo.

Sin embargo, las precipitaciones no son el único factor que determina el momento de la migración. El ciclo lunar también tiene un papel importante en la sincronización del recorrido.

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Según la información sobre este fenómeno, los animales organizan su desplazamiento para liberar los huevos en el océano antes del amanecer. Este proceso ocurre cuando la marea alta comienza a retirarse durante el último cuarto de luna.

La llegada simultánea de millones de ejemplares convierte el trayecto entre el bosque y la costa en uno de los acontecimientos naturales más llamativos de la Isla de Navidad.

Tens of millions of red crabs are making their annual migration from the forests to the coast on Australia’s Christmas Island, where they breed as the wet season begins. pic.twitter.com/3Uns8ipCYz — Breaking911 (@Breaking911) November 16, 2026

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¿Cómo protegen a los cangrejos durante su recorrido?

La magnitud de la migración representa un desafío para la movilidad en la isla, por lo que las autoridades preparan diferentes medidas para reducir los riesgos durante el desplazamiento.

Parks Australia, la agencia de parques nacionales del gigante oceánico encargada de supervisar el fenómeno, inicia los trabajos de organización varios meses antes de que comience el movimiento masivo.

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Entre las acciones se encuentra la limpieza de pasos subterráneos, la construcción de puentes especiales y la instalación de kilómetros de barreras junto a las carreteras. Estas estructuras permiten orientar a los animales hacia rutas seguras y mantenerlos alejados del tránsito vehicular.

También se habilitan pasos elevados por los que los cangrejos pueden continuar su recorrido sin tener que atravesar directamente algunas vías. A esto se suman los avisos de cierre de carreteras en los sectores donde la concentración de animales hace necesario restringir la circulación.

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La migración de los cangrejos rojos se repite anualmente y depende de la combinación de las condiciones climáticas y el calendario lunar. Durante este periodo, millones de ejemplares recorren la Isla de Navidad hasta llegar a la costa, donde liberan sus huevos en el océano.