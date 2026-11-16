Las Fuerzas Armadas de Ecuador abatieron a un hombre señalado como testaferro de Celso Ovidio Zambrano Casanova, conocido con el alias de ‘Loco Ovidio’, durante un operativo militar realizado en una propiedad de la localidad de Montecristi, en la provincia de Manabí.

En medio del procedimiento hubo un enfrentamiento con presuntos integrantes de estructuras criminales, que, además del abatido, dejó otras cinco personas capturadas.

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El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, anunció el resultado de la operación y aseguró que la intervención representaba un golpe contra las estructuras vinculadas a ‘Loco Ovidio’.

"El bloque de seguridad a través de las Fuerzas Armadas le da un golpe directo al Loco Ovidio", afirmó el funcionario.



La droga estaba oculta bajo tierra. Aunque hasta el momento se habían encontrado más de 200 kilos de cocaína, las autoridades presumen que la cantidad total podría alcanzar aproximadamente los 500 kilos.

El ministro agregó que la acción militar no solo afectaría a las actividades de alias Loco Ovidio, sino también a la banda criminal ‘Los Lobos’, aliada del Cartel Jalisco Nueva Generación de México.

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De acuerdo con información de inteligencia de Ecuador, el cabecilla estaría en Colombia preparando un atentado contra el presidente Daniel Noboa.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró que el líder delictivo estaría protegido por integrantes del grupo criminal ELN.

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“Efectivamente, en Colombia se encuentra alias el Loco Ovidio, un peligroso criminal, delincuente de los peores que ha tenido el Ecuador. Está refugiado allá”, dijo Reimberg a la emisora La FM.

Reimberg también acusó al movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el prófugo expresidente Rafael Correa, de mantener una supuesta alianza con el ELN.