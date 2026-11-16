La aerolínea estadounidense United Airlines informó este lunes que experimenta una "interrupción generalizada de sus sistemas", pocos días después de que un fallo en la red de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocara la paralización de vuelos en todo el país.

La compañía pidió disculpas por los inconvenientes y aseguró que sus equipos trabajan para restablecer el servicio "lo antes posible".

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"Somos conscientes de la interrupción generalizada del sistema y nuestros equipos están trabajando arduamente para que todo vuelva a funcionar", indicó United en un comunicado.

La aerolínea pidió a los pasajeros que consulten las actualizaciones sobre sus vuelos a través de su aplicación móvil o de su página web, mientras sus equipos trabajan para resolver el fallo.



La nueva interrupción se produce tres días después de que un fallo en la red de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligara a suspender las salidas de vuelos en todo Estados Unidos durante más de cuatro horas, entre las 15:54 y las 20:15 hora local del viernes 13 de noviembre.

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La agencia atribuyó el problema a una inestabilidad en sus sistemas de comunicaciones y radares, que afectó inicialmente a 17 de sus 22 centros de control de tráfico aéreo.

Según la FAA, el incidente provocó la cancelación de unos 12.462 vuelos, aunque no todos estuvieron directamente relacionados con la suspensión nacional.