Estados Unidos cierra su espacio aéreo: no hay despegues ni aterrizajes

Estados Unidos ordenó frenar las operaciones en todos los aeropuerto del país hasta nuevo aviso: no están permitidos ni despegues ni aterrizajes y hay una evaluación individual con los vuelos que estaban en curso.

"Debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad. Atención a todos los operadores de aeronaves, por orden de la aviación federal centro de mando todos los aeropuertos están parados en tierra. todos los vuelos que salen el tráfico debe permanecer detenido hasta nuevo aviso", se lee en la alerta.

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Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que la suspensión de todos los vuelos se debe a "un problema de comunicación que afectó a todos los centros de control de tráfico aéreo". Ya los técnicos están investigando lo sucdido para que se reanude el problema.

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