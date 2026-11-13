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Blu Radio  / Mundo  / Barco chocó contra un crucero que transportaba a cientos de personas en el río Mississipi, EE. UU.

Barco chocó contra un crucero que transportaba a cientos de personas en el río Mississipi, EE. UU.

Un video muestra a pasajeros aferrándose al costado del crucero, intentando bajarse mientras la nave comenzaba a girar y el agua a entrar en el barco impactado.

Buque cisterna choca con crucero fluvial.jpg
Buque cisterna choca con crucero fluvial.
Foto: captura de video.
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

Un buque cisterna chocó este viernes 13 de noviembre contra un crucero que transportaba a 129 personas en el río Misisipi, a la altura de Nueva Orleans (Luisiana, EE. UU.); hasta el momento, no hay información oficial de víctimas.

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Las autoridades de Nueva Orlenas informaron de que los equipos de emergencia "están respondiendo a una colisión de embarcaciones cerca del puerto de Nueva Orleans", pero no desvelaron más detalles.

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La portavoz del puerto de Nueva Orleans, Kimberly Curth, afirmó que el accidente tuvo lugar cuando un barco tipo crucero con hasta 129 personas a bordo fue embestido por un buque en el río Misisipi.

Varios pasajeros del crucero fluvial, identificado como el American Heritage, de la compañía American Cruise Lines, ya han sido rescatados, según informó el equipo de comunicación de la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, al medio local WVUE.

El barco se hallaba atracado en el puerto para descargar a sus pasajeros cuando fue impactado.

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Videos del momento en que el barco chocó contra el crucero
Imágenes difundidas en redes sociales muestran al crucero volcado de costado y semihundido tras la colisión, mientras varios remolcadores acuden a contener la embarcación cerca de uno de los puentes que cruzan el Misisipi.

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