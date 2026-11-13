AFAC explica la causa de las restricciones aéreas en EE. UU.: “No se debe a un ataque terrorista”

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó por medio de un comunicado que, derivado de fallas en los sistemas de comunicación que afectan a diversos centros de control de tránsito aéreo en Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA) implementó restricciones temporales a las operaciones aéreas, como medida preventiva de seguridad operacional.

Como parte de estas medidas, se solicitó que todas las aeronaves en los aeropuertos mexicanos con vuelos programados hacia Estados Unidos permanezcan en tierra hasta que las autoridades aeronáuticas de ese país autoricen la reanudación de los vuelos.

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Se recomienda a los pasajeros con destino a ese país consultar los canales oficiales de sus respectivas aerolíneas y de los grupos aeroportuarios correspondientes para conocer el estado de sus vuelos.

La AFAC mantiene seguimiento a la situación en coordinación con las autoridades correspondientes y continuará informando oportunamente sobre cualquier actualización relacionada con la reanudación de los vuelos.



“No se debe a un ataque terrorista”

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró este viernes que la orden de suspender los despegues en aeropuertos de todo el país no responde a ningún ataque terrorista y que se debe a "una interrupción en las telecomunicaciones".

"No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre (en referencia a los atentados contra Estados Unidos de 2001)", explicó Wayne a medios congregados en la Casa Blanca.

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"La gente parte de esa suposición porque fue la última vez que tuvimos una paralización de vuelos a nivel nacional. Esto es una interrupción en las telecomunicaciones; es algo muy distinto", declaró.

comunicado de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Entre los aeropuertos más afectados por la suspensión se cuentan los cinco que tienen más tráfico del país; Atlanta (que según la web de rastreo Flightaware registraba hoy 385 retrasos), el de Dallas-Fort Worth (327 retrasos), el de Chicago (395), el de Denver (284) y el de Los Ángeles (266).

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Otros de los aeropuertos con más retrasos de vuelos programados tras la suspensión son los de JFK y LaGuardia, en Nueva York, con 199 y 228 retrasos, respectivamente, además de Boston (189), Orlando (199) o San Francisco (249).

La FAA explicó a través de una notificación del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo que debido a "circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad" se decreta la suspensión de los despegues en los aeropuertos estadounidenses.

Duffy explicó previamente en un mensaje en X que la suspensión responde a "un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta" y que los técnicos de la FAA están investigando la incidencia.

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El sistema de control aéreo estadounidense arrastra problemas de infraestructura obsoleta que, según el propio Duffy, hacen urgente su modernización tecnológica.

La de este viernes es la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va de siglo, la primera fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la segunda se registró en enero de 2023 por un fallo del sistema de avisos a los pilotos.

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Aerolíneas se pronunciaron tras cierres del espacio aéreo

CopaAirlines informó por medio de un comunicado que la medida podría generar demoras y cancelaciones en los vuelos. "Nos mantenemos en contacto con las entidades correspondientes y daremos seguimiento a las actualizaciones de las autoridades aeronáuticas".

Asimismo, recomendó a los pasajeros con vuelos desde o hacia Estados Unidos verificar el estado de estos en la página web o en la app móvil antes de dirigirse al aeropuerto.

Otra aerolínea que se pronunció fue American Air, la cual indicó que los vuelos que ya están en el aire pueden continuar hacia su destino. "Esperamos interrupciones en nuestra programación por el resto del día, dependiendo de la duración de la parada en tierra nacional de la FAA".

Trino de American Air.