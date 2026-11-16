Un enfrentamiento entre dos participantes interrumpió un programa de debate político en la televisión pública de Armenia. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo una discusión verbal entre el periodista opositor Boris Murazi y el politólogo Arutyun Mkrtchyan terminó en un intercambio de golpes frente a las cámaras.

En medio de la confrontación, ambos hombres se levantaron y comenzaron a lanzarse golpes con las manos y los pies, mientras los coordinadores del espacio televisivo intervenían para separarlos.

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Los videos del incidente dejan ver los momentos de mayor tensión dentro del estudio, donde los intentos de los responsables del programa por detener la pelea se produjeron mientras los dos participantes continuaban enfrentándose.

El altercado se presentó después de un intercambio de declaraciones que elevó el tono de la conversación. Lo que comenzó como una discusión entre posiciones políticas distintas terminó convirtiéndose en una confrontación física durante la transmisión.



¿Quiénes protagonizaron la pelea en la televisión de Armenia?

Los involucrados fueron Boris Murazi, periodista identificado con la oposición, y Arutyun Mkrtchyan, quien respalda al primer ministro armenio, Nikol Pashinyan.

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La discusión entre los dos participantes se desarrolló en un espacio televisivo en el que se abordaban posiciones y asuntos relacionados con la situación política de Armenia.

¿Cómo comenzó el enfrentamiento durante el debate televisivo?

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De acuerdo con las imágenes difundidas, la pelea estuvo precedida por una discusión verbal que fue aumentando de intensidad. Posteriormente, Murazi y Mkrtchyan pasaron de los cuestionamientos a los enfrentamientos físicos.

En el registro audiovisual se observa cómo los dos hombres se abalanzan uno contra el otro y se lanzan golpes, mientras otras personas presentes en el estudio intentan controlar la situación.

La intervención de los coordinadores buscaba evitar que la confrontación continuara, pero el episodio ya había quedado registrado por las cámaras del programa.

Потасовка произошла во время политического ток-шоу на общественном телевидении Армении между оппозиционным журналистом Борисом Мурази и сторонником премьера Никола Пашиняна Арутюном Мкртчяном.

Короткая стычка последовала за словесной перепалкой. pic.twitter.com/wujxap9nzq — Дуся Нюшина (@DNusina) November 16, 2026

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Los videos mostraron el momento en que el debate político perdió su curso habitual para convertirse en una pelea en directo. El incidente tuvo como escenario la televisión pública armenia y enfrentó a dos participantes con posiciones políticas opuestas.