El Black Friday se convirtió en una de las fechas comerciales de mayor movimiento en Colombia. Según Credibanco, durante la última jornada se registraron transacciones por más de $2,6 billones. Para la temporada de 2026, el interés por las promociones convive con una mayor atención a las características de los productos, su utilidad y el tiempo durante el cual pueden responder a las necesidades de los compradores.

En el caso de la tecnología, la decisión de compra no depende únicamente de encontrar el precio más bajo. Aspectos como el rendimiento, la autonomía, la resistencia y la posibilidad de conectar diferentes dispositivos también entran en la evaluación de los consumidores.

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Por eso, antes de aprovechar las ofertas de fin de año, conviene revisar qué necesita cada persona y cuánto está dispuesta a invertir. La planificación permite comparar alternativas y evitar compras que no se ajusten al presupuesto.

Televisor // Foto: AFP

¿Qué debe tener en cuenta antes de comprar tecnología en Black Friday?

Una compra inteligente comienza por identificar el uso que tendrá el equipo. No necesita las mismas características quien utiliza un celular para tareas básicas que alguien que requiere herramientas de fotografía, productividad o entretenimiento.

También es necesario comparar el precio con las prestaciones. Un dispositivo de menor costo no siempre representa la mejor alternativa si sus funciones no responden a las expectativas del comprador. A esto se suman la duración de la batería, la resistencia y la integración con otros equipos, factores que pueden influir en su vida útil.

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Otro punto es establecer un presupuesto y definir prioridades. De esta manera, las promociones no se convierten en una razón para adquirir productos que no estaban contemplados entre las necesidades del hogar.

¿Qué tendencias tecnológicas se encuentran en las ofertas de fin de año?

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Durante el Black Friday, las marcas suelen presentar opciones en distintas categorías, desde celulares y tabletas hasta dispositivos de audio, relojes inteligentes y equipos para el hogar conectado.

REDMI Note 17 de Xiaomi Xiaomi

Xiaomi, por ejemplo, incluye en su portafolio de esta temporada las series Xiaomi 17T y REDMI Note 17, además de tabletas, relojes, audífonos, scooters eléctricos y aspiradoras robot. Esta variedad muestra que las compras tecnológicas de fin de año no se limitan a cambiar el celular, sino que también pueden responder a necesidades de movilidad, entretenimiento o tareas domésticas.

Sin embargo, antes de elegir un producto, es recomendable comparar sus especificaciones con las de otros equipos de la misma categoría, revisar las condiciones de garantía y verificar si el descuento anunciado representa una diferencia real frente al precio habitual.

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Aprovechar el Black Friday no significa comprar por comprar. La mejor decisión es elegir un dispositivo que responda a una necesidad concreta, se ajuste al presupuesto y ofrezca características que puedan aprovecharse durante su vida útil.