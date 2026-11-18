Después de 13 años de espera, la prensa especializada ya dio su veredicto sobre Grand Theft Auto VI, y es casi unánime: el nuevo juego de Rockstar Games es una obra maestra.

En Metacritic, el agregador de críticas más influyente del mundo gamer, el juego promedia 99 puntos sobre 100 en PlayStation 5. Esa nota se construyó con más de cien reseñas de medios de todo el mundo, y varios de ellos le dieron la calificación perfecta. Entre los elogios más repetidos están su historia de ritmo cinematográfico, sus personajes y la sensación de un mundo que se siente vivo.

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Con ese puntaje, GTA 6 iguala a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el clásico de Nintendo 64 que desde 1998 era la referencia máxima de la historia. Las dos obras tienen 99, pero el juego de Rockstar quedó en el primer lugar de la lista porque ha sido reseñado por muchos más medios. Detrás vienen SoulCalibur, Super Mario Galaxy 2 y GTA IV, empatados con 98.

GTA 6 // Foto: Rockstar Games

La cifra también pone en perspectiva la propia historia de la saga. GTA V, que salió en 2013 y marcó a toda una generación, se quedó en 97, la misma nota de Red Dead Redemption 2. Es decir, Rockstar se superó a sí misma.



Hay que tener en cuenta que la versión para Xbox Series X|S también marca 99, pero con apenas nueve reseñas publicadas hasta ahora, así que esa nota puede moverse. Además, la calificación de los usuarios todavía no existe: se habilitará cuando el juego esté disponible y los jugadores puedan opinar.

Ese será el verdadero examen. Mañana, cuando millones de personas por fin tengan el control en las manos, se sabrá si el público coincide con los críticos. Por ahora, el juego más esperado de esta generación ya entró a la historia de los videojuegos antes de salir al mercado.