Movistar desaparecerá en Colombia: desde noviembre, sus clientes serán Tigo

La marca Movistar dejará de operar en Colombia como parte de la integración de sus servicios con Tigo, un proceso que ya comenzó y que avanzará de manera progresiva. La compañía Millicom, propietaria de ambas operaciones, puso en marcha la campaña “Movistar ahora es Tigo”, con la que busca unificar su presencia comercial en el país.

La transición se produce después de que Millicom adquiriera la totalidad de la operación de Movistar Colombia y consolidara su participación en Tigo. El objetivo es concentrar ambas compañías bajo una sola marca, aunque la migración de los usuarios se realizará de manera gradual y con información y acompañamiento para los clientes.

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En paralelo, la multinacional anunció una inversión de $8,5 billones durante los próximos cuatro años para fortalecer su infraestructura de telecomunicaciones en el país. Los recursos estarán destinados a ampliar y modernizar las redes fijas y móviles, acelerar el despliegue de la tecnología 5G y mejorar la conectividad.

¿Qué pasará con los clientes de Movistar en Colombia?

Los usuarios de Movistar comenzarán una transición hacia Tigo como parte del proceso de integración empresarial. Esto significa que la marca Movistar dejará de tener presencia comercial independiente en el mercado colombiano, mientras que Tigo concentrará la oferta de servicios de ambas operaciones.



Millicom señaló que el cambio será progresivo y que los clientes recibirán información y acompañamiento durante las diferentes etapas de la transición. La unificación busca consolidar las operaciones de telecomunicaciones bajo una misma identidad comercial. Sin embargo, el anuncio de la integración no implica que todos los usuarios deban realizar el cambio de manera inmediata.

Los detalles específicos sobre los procedimientos para los clientes, los posibles ajustes en los servicios y el calendario de implementación deberán conocerse a medida que avance el proceso.

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Tigo invertirá $8,5 billones en Colombia hasta 2030

Además de la integración de las marcas, Millicom anunció un plan de inversión de $8,5 billones para los próximos cuatro años. La compañía destinará estos recursos a fortalecer su infraestructura tecnológica y ampliar la capacidad de sus redes en Colombia.

El plan contempla la modernización de las redes fijas y móviles, la expansión de la fibra óptica, el fortalecimiento de la infraestructura de transmisión y la actualización de los centros de datos. También incluye inversiones en digitalización y automatización de plataformas tecnológicas.

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La estrategia tiene como uno de sus principales objetivos mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de conectividad, especialmente en zonas donde el acceso a internet todavía presenta limitaciones. De acuerdo con las proyecciones de la compañía, entre 2026 y 2028 se realizarán más de 5.000 ampliaciones de capacidad y se desplegarán más de 1.100 nuevos sitios de cobertura, hasta alcanzar un total de 11.500.

Millicom calcula que estas inversiones permitirán conectar a más de 492.000 personas en zonas rurales que actualmente carecen de conectividad y mejorar el servicio para más de tres millones de colombianos.

Tigo y Movistar se fusionan Foto: Gemini

Despliegue de 5G y cobertura en zonas rurales

La expansión de la infraestructura también contempla acelerar el despliegue de la tecnología 5G, que permite ofrecer mayores velocidades de conexión y responder a una creciente demanda de datos móviles. La compañía indicó que el tráfico de datos móviles crecerá un 13 % en 2026 y un 15 % en 2027. Además, reportó que el tráfico en sus redes 5G registró un incremento del 300 % durante 2026.

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Entre las zonas priorizadas para mejorar la cobertura se encuentran Carmen del Darién, Riosucio y Medio Baudó, en Chocó; Providencia, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; y Paratebueno, en Cundinamarca.

La selección incluye territorios con necesidades de conectividad y localidades en las que el fortalecimiento de la infraestructura puede contribuir a ampliar el acceso a servicios digitales. El plan también contempla inversiones en redes de fibra óptica y plataformas tecnológicas para reforzar la capacidad de las operaciones de la compañía.

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Millicom suma $13 billones entre adquisiciones e inversiones

La inversión anunciada se suma a los recursos destinados por Millicom a la compra de participaciones accionarias en Tigo y Movistar. Según las cifras divulgadas por la compañía, las adquisiciones representaron $4,5 billones, por lo que la apuesta total proyectada para Colombia asciende a $13 billones.

En febrero de 2026, Millicom adquirió el 67,5 % de las acciones de Movistar Colombia que pertenecían a Telefónica Hispanoamérica. En abril compró el 32,5 % restante, que estaba en manos del Estado colombiano, y pasó a controlar la totalidad de Colombia Telecomunicaciones.

La consolidación de ambas operaciones marca una nueva etapa para el mercado colombiano de telecomunicaciones, con Tigo como la marca que reunirá los servicios que hasta ahora se ofrecían bajo las identidades de Movistar y Tigo. Marcelo Benítez, consejero delegado de Millicom, afirmó que Colombia es un mercado estratégico para el grupo y una pieza fundamental de su visión de largo plazo en América Latina.

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Con la transición de marca y el plan de inversión, la compañía busca fortalecer su posición en el país y ampliar la cobertura de sus redes. Para los clientes, el cambio más visible será la desaparición progresiva de Movistar como marca independiente y la consolidación de Tigo como identidad comercial de la operación integrada.

