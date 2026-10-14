Lotería de Manizales: resultados del sorteo hoy miércoles 14 de octubre de 2026

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 14 de octubre de 2026 su sorteo número 4978, jornada en la que se puso en juego el premio mayor y una amplia lista de premios secos.

El premio mayor fue para el número XXXX serie XXX, billete que quedó como el gran favorecido de este sorteo.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, el sorteo 4978 entregó premios secos de diferentes valores, desde $40 millones hasta $300 millones. También se sorteó el premio Gana Siempre de $2 millones.

¿Cómo saber si un billete de la Lotería de Manizales ganó?

Para comprobar si un billete resultó favorecido en el sorteo, se debe comparar el número y la serie del billete con los resultados oficiales.



Esta verificación es especialmente importante para los premios secos, pues tanto el número como la serie permiten identificar el billete ganador. También es recomendable revisar la imagen oficial del sorteo para confirmar los números, las series y los valores correspondientes.

¿A qué hora juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horario nocturno. La transmisión suele llevarse a cabo entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque este horario puede presentar variaciones.

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Cada miércoles, los jugadores pueden consultar el resultado del premio mayor, los premios secos y el Gana Siempre para verificar si alguno de sus billetes fue favorecido.